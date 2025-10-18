【韓網熱門】韓佳人提議逃補習班去旅行，竟遭「J型」女兒爆哭拒絕：「討厭計劃之外的行程！」真實原因超可愛

韓佳人昨日通過個人YT頻道分享了為女兒準備的驚喜之旅，女兒的直爽反應引起討論XD

女兒曾說想和韓佳人一起車宿，韓佳人於是提前悄悄做準備、打包行李，接女兒放學後告知今天就出發、翹掉補習班，以為女兒一定會超開心。 沒想到女兒竟爆哭：「媽媽不要撒謊啦！我不要！不喜歡這樣沒有預告的事情！」3分鐘後，女兒仍帶著哭腔說：「我沒想到媽媽會做這種事情。」韓佳人說這是event呀，女兒：「在計劃之內才有趣！」



女兒的「極度J型」傾向讓韓佳人非常意外。 工作人員說早已猜到女兒的反應，因為自己小時候也是這樣，韓佳人大驚：「我真的完全沒想到！不會非常高興嗎？ （假設）我今天下班後要去做皮拉提斯，以為要去運動結果是出去玩，不是很棒嗎？ 真的很手足無措啊...」（*根據MBTI性格分類，J人是嚴謹計劃型，P人是靈活變化型）



극J 한가인 딸!

계획없이 여행가는거 싫다고 난리남 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/HYOgxlrftA — MC호랭이 (@wiriness) October 17, 2025

母女終究還是踏上了露營行程，女兒也在路上解釋了情緒激動的原因。 韓佳人在後記裡寫道：「雖然一開始有點不順利，但我們還是笑著聊著，留下了美好的回憶。 女兒還說：『媽媽，原來沒有計劃的旅行也很好玩，我們下次再去吧！』下次我會準備得更好XD」



韓國網友評論：

1. 我是超級J型人格，當天臨時改行程真的很討厭啊... ㅠㅠ

2. 我也是J型人，但我超愛翹掉補習班哈哈~在車上把要做的事都安排好就行啦

3. 不是因為J型才這樣

4. 我討厭不提前講就改變日程ᅮᅮ我真的是P型人，但這跟MTBI沒關係

5. 宅女型的P也不喜歡那樣，我也有自己的休閒計劃啊

6. 我是P型人，但也不喜歡這樣。 我可以無計劃，但是不喜歡配合別人的無計劃

7. 我會因為翹課補習班而超開心

8. 不是那樣的，韓佳人女兒今天原本要在補習班和朋友們一起玩，所以想明天再去旅行

9. 對她來說，「和朋友玩」才是今天的行程

10. 好可愛哈哈，這麼大的小孩已經有自己的計劃啦

11. 應該理解小朋友的計劃啊kkk

12. 好可愛的一家人kk

13. 我家也偶爾會那樣，我超喜歡的，就像event一樣耶

14. 偶爾一兩次有那種回憶、經歷也不錯kkk即便當時不太想去，但長大回想起來就覺得很好笑

出處： https://theqoo.net/hot/3956515958

