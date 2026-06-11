券商爆NewJeans最快10月「4人組復出」！2028年展開大規模巡演

南韓頂級綜合性券商「韓亞證券」昨日（10日）發表娛樂產業報告，透露因合約糾紛闊別大眾已久的人氣女團NewJeans，極有望在今年10月以四人體制重組回歸，並在2028年展開大規模巡迴演唱會。

該報告指出，目前娛樂板塊的股價處於明顯低估的範圍，甚至比過去限韓令、抵制日貨、Burning Sun 事件、NewJeans 爭議等歷史低點時的估值還要再低30%。 雖然從中長期角度維持「增持」的投資評級，但鑑於實際股價與目標股價之間的差距過大，因此同步調降四家大型娛樂公司HYBE、SM娛樂、JYP娛樂、YG娛樂的目標股價。

HYBE股價縮水主因是旗下男團 SEVENTEEN 預計於今年全員入伍，韓亞證券據此調整 2027 年業績預估值，將目標股價下修13%至 35 萬韓元。 不過，SEVENTEEN將在2028年重啟完整體活動，屆時將和NewJeans、KATSEYE、CORTIS 等團體相繼展開大規模巡迴演唱會，光是這幾組團體所帶來的營收增長，就將達到 5000 億至 6000 億韓元。



其餘巨頭方面，SM娛樂 的目標股價從 14 萬韓元調降至 12 萬 4000 韓元，未來股價能否反彈，全看歐美市場的粉絲經濟能否順利開拓，以及變賣非核心子公司股份的「瘦身」成果。JYP娛樂目標股價由 9 萬韓元下修至 7 萬 9000 韓元，當務之急盡快確定當家男團 Stray Kids的入伍時程。YG娛樂則由7 萬 6000 韓元調整為 6 萬 3000 韓元，核心變數在於今年下半年預計出道的新人男團、以及明年將推出之新人女團的吸金與走紅程度；同時，預計今年 8 月重啟的 BIGBANG 20週年巡迴演唱會，也被列為帶動股價上漲的動能。

市場預測，娛樂板塊股價最快將在8月之後迎來強勁反彈，而風向球正是 HYBE 的第二季業績表現。 雖然近期外界因為防彈少年團（BTS）未來重啟活動後的「利益分配結構」感到擔憂，導致股價持續軟腳，但只要第二季的業績明朗化，在 BTS 營收佔比極高的下半年，公司的賺錢能見度就會大幅提升。



同時，NewJeans 回歸的可能性也備受期待。 韓亞證券預測，最遲在今年 10 月之前，NewJeans 很有可能以 4 人體制重新展開活動，屆時取得的成果極有機成為觸發 HYBE 股價反彈、帶領K-POP走出低谷的引爆點。



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