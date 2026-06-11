林知衍×許楠儁《我的王室死對頭》人氣爆棚！韓媒曝將赴越南獎勵旅行，劇組回應：只是小規模出遊！

也期待剩下的集數收視可以再衝一波啦！希望這股熱度可以一路延續到最後，在收官前再創新高！

據韓媒報導，SBS金土劇《我的王室死對頭》演員與製作團隊將於7月7日至10日出發獎勵旅行，慶祝作品開播以來的亮眼表現。目前劇組正積極討論前往越南富國島作為最終目的地。



隨後，《我的王室死對頭》劇組也針對獎勵旅行傳聞做出說明，表示：「這並非正式的獎勵旅行，而是演員與製作團隊以小規模形式一同出遊的行程。」同時也補充，目前僅先確認主演林知衍（林智妍）、許楠儁的行程是否能配合，至於地點等細節仍尚未確定。雖然並非官方制度性的員工獎勵旅行，但由於《我的王室死對頭》目前收視與話題表現都相當亮眼，也被視為是劇組與部分演員一同安排的小型慶祝旅行。



而《我的王室死對頭》講述被朝鮮時代惡女靈魂附身、性格轉變為「惡女」的無名演員申瑞霜（林知衍 飾），以及被稱為資本主義怪物的財閥車世界（許楠儁 飾）之間，一觸即發、宛如戰爭般的浪漫喜劇故事。

距離大結局僅剩4集，人氣依舊火熱。除了連續3週拿下 TV-OTT 綜合話題性排行榜冠軍外，Netflix 累積觀看次數也突破410萬次，並登上全球非英語電視劇 Top 10 第5名，持續展現強勁的話題度與人氣。隨著劇情即將邁向最終章，接下來會迎來什麼樣的發展，也讓不少劇迷敲碗期待，大家要記得鎖定播出！



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