滿屏都是「復仇劇」它偏要慢慢來！黃寅燁&惠利《給你夢想》熬15年才重逢，觀眾：這才是大人的戀愛

ENA月火劇《給你夢想》（Viu獨家上檔中）上週13日才剛開播，就立刻掀起一波懷舊與心動的漣漪。劇情講述高中時期懷抱著相同夢想的禹秀彬（黃寅燁 飾）與朱怡才（李惠利 飾），在漫長歲月流逝後，重新面對愛情與夢想的原創浪漫喜劇。當年因為老爸關係被迫遠赴美國的少年，如今搖身一變成了天才電影導演風光回國；而那個曾經把夢想偷偷藏進現實抽屜裡的女孩，則成了為了生計奔波的採訪記者。

大家都在瘋「爽劇」？它偏要慢慢來

說到這部劇，最特別的地方在於——它跟現在橫掃韓國家庭劇場的關鍵字 「汽水」（사이다/意指「爽劇」），可以說是完全沾不上邊。「汽水劇」指的就是那種情節像喝下冰涼汽水一樣，讓人從頭頂爽到腳底、惡人有惡報的痛快故事。看看現在檯面上最紅的幾部戲：SBS《金特務》才播出4集就衝破20%收視大關，直接刷新今年韓劇最高紀錄；《法官李漢英》、《臥底洪小姐》同樣靠著明快節奏和強烈的善惡報應，繳出漂亮成績單。這些作品的共同點超明顯——在一集甚至一週之內，就把衝突塞好塞滿，然後用最暢快的方式解決，給觀眾滿滿的即時快感。畢竟現實生活中老是被欺壓、正義難以伸張，進了戲劇世界當然要好好療癒一下，觀眾會瘋狂買單，一點也不意外。



在「快時尚」當道的時代，為什麼還要講慢火燉煮的愛情？

問題來了，在這種一片「爽劇」壓境的情況下，為什麼還是有人願意拍像《給你夢想》這種慢慢堆疊初戀情感、重逢悸動的作品？難道不怕被市場淘汰嗎？其實，就算是「爽劇」，角色的情緒和故事基底還是得好好鋪陳。要讓觀眾對主角教訓壞人的場面感到痛快，前提是得先讓大家對主角受的委屈感同身受。《金特務》厲害的地方，就是能在短短一集內壓縮呈現這個過程。而《給你夢想》走的路完全不一樣——它用15年的時間跨度，把兩人的關係和情感一層一層往上堆，讓觀眾細細跟著角色的生命軌跡前進。說到底，每部戲都有情感密度，差別只在於你把這些濃度放在哪裡、怎麼放而已。



可喜的是這兩種完全相反的套路，市場都買單！還記得《金特務》收視破20%時，被拿出來當對照組的正是《淚之女王》。那部創下24.9%最高收視的夯劇，走的也不是即時紓壓路線，而是用滿滿的密度去刻畫長期誤會、破碎關係慢慢修復的過程。換句話說，現在的韓劇市場並沒有完全倒向某一邊——壓縮的爽感與時間累積的厚重度，兩種極端正在同時發威！



導演：「我想講的是人生裡那種無奈的諷刺」

《給你夢想》顯然屬於後者。導演柳先東透露，這不只是一部愛情劇，更是一個關於追尋夢想的故事。「人生就是這樣，有時候為了夢想得放棄愛情，有時候為了愛情又得犧牲夢想，我想捕捉的就是這種諷刺。」

這種主題靠一兩個衝突事件根本撐不起來。必須經歷過十代尾巴那種怦然心動的初戀悸動，熬過二十代進入社會後的種種挫折，直到三十代才重新相遇——有了這段時間的累積，那些眷戀、遺憾、後悔，甚至原諒，才會真正具有說服力。這是 「時間沉澱後才能完成的感情」 ，也是即時快感永遠無法取代、只有真正熬過歲月的人才會懂的故事。



李惠利×黃寅燁：這次，他們要演出「時間的重量」

這樣的劇本對演員的要求自然也特別高。他們演的不只是一個角色，而是「時間」本身——從青澀少年到成熟大人，每一個階段的變化都要演到位。比起瞬間的爆發力，更重要的是情緒的層次感。

對李惠利來說，這無疑是繼《請回答1988》之後，甩開「成德善」標籤、證明自己在浪漫喜劇裡也能展現更寬廣演技光譜的絕佳機會；而對黃寅燁而言，儘管主演過好幾部作品，卻始終沒有一部真正能稱為「代表作」的戲，這次或許正是他等了好久的那個轉折點。兩人都扛起了引領整部故事前進的重任，必須穩穩地把情感一層一層堆砌起來。



有人愛喝汽水，就有人偏愛陳年醇酒

當然，渴望即時紓壓的觀眾大有人在，但願意傾聽那些「熬過時間的故事」的劇迷，也從來沒有消失過。為什麼在這個「汽水劇」當道的年代，初戀重逢的故事還是源源不絕地被搬上螢幕？說穿了，不只是懷舊，而是因為每個人都是扛著時間在生活的人，而「重逢」這個題材，恰恰是最能如實呈現「時間」這個變數的類型。



或許，《給你夢想》根本不是一部逆著潮流走的戲，而是再次證明了——有些故事，就算時間再怎麼流轉，人們還是會一再回頭、一再被感動。這，就是好故事的真正力量。

Viu Original原創愛情韓劇《《給你夢想》逢星期一、二晚上架，香港觀眾可以透過Viu緊貼最新進度。

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