公開戀情後首度放閃！池睿恩＆VATA 狂發 17 張甜照 寵溺喊：「生日快樂我的小狗」

演員池睿恩及舞者VATA自今年 4 月大方認愛後，一直低調享受二人世界。26 日 VATA 為了幫女朋友慶生，首度在 IG 狂拋 17 張約會閃照與影片！從大雪紛飛的冬日一路放閃到綠意盎然的夏日，記錄了兩人一路相伴的甜蜜點滴，瞬間引爆全網討論！

VATA 在貼文中深情寫下：「Happy birthday my 小狗勾」，將池睿恩親暱稱為小狗，池睿恩隨後也在下方留言笑臉與愛心符號甜蜜回應。



公開的照片中，VATA似乎將交往以來手機裡的「珍藏相簿」大公開！兩人戴著卡通帽子臉貼臉對鏡自拍、在海邊用手機記錄彼此，只要看到鏡子就絕對不錯過情侶合照。除了旅遊與賞雪等浪漫行程，VATA 更紀錄了池睿恩穿著病患服、手捧花束等各種平凡卻真實的日常瞬間，滿滿的「男友視角」甜到掉牙！



同為 1994 年生的兩人，當初是從教會朋友一路升格為戀人。池睿恩先前登上網路綜藝時，也曾坦白分享自己的戀愛風格：「當初曖昧期大概花了一兩個月，剛開始我不太擅長表達，也會害羞，想著應該要多聊聊，不想那麼快攤牌。」不過她也甜笑補充自己的感情觀：「我就像飛機一樣，起飛雖然需要花上一點時間，但一旦升空就會一直飛下去，全心投入！」

如今看到兩人公開戀情後首度上傳閃瞎眾人的合照，粉絲也紛紛留言祝賀：「兩個人都好可愛」、「同齡人的戀愛真的很美好」、「看起來超幸福」。



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