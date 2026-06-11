券商爆NewJeans最快10月「4人组复出」！2028年展开大规模巡演

南韩顶级综合性券商「韩亚证券」昨日（10日）发表娱乐产业报告，透露因合约纠纷阔别大众已久的人气女团NewJeans，极有望在今年10月以四人体制重组回归，并在2028年展开大规模巡回演唱会。

该报告指出，目前娱乐板块的股价处於明显低估的范围，甚至比过去限韩令、抵制日货、Burning Sun 事件、NewJeans 争议等历史低点时的估值还要再低30%。 虽然从中长期角度维持「增持」的投资评级，但鉴於实际股价与目标股价之间的差距过大，因此同步调降四家大型娱乐公司HYBE、SM娱乐、JYP娱乐、YG娱乐的目标股价。

HYBE股价缩水主因是旗下男团 SEVENTEEN 预计於今年全员入伍，韩亚证券据此调整 2027 年业绩预估值，将目标股价下修13%至 35 万韩元。 不过，SEVENTEEN将在2028年重启完整体活动，届时将和NewJeans、KATSEYE、CORTIS 等团体相继展开大规模巡回演唱会，光是这几组团体所带来的营收增长，就将达到 5000 亿至 6000 亿韩元。



其余巨头方面，SM娱乐 的目标股价从 14 万韩元调降至 12 万 4000 韩元，未来股价能否反弹，全看欧美市场的粉丝经济能否顺利开拓，以及变卖非核心子公司股份的「瘦身」成果。JYP娱乐目标股价由 9 万韩元下修至 7 万 9000 韩元，当务之急尽快确定当家男团 Stray Kids的入伍时程。YG娱乐则由7 万 6000 韩元调整为 6 万 3000 韩元，核心变数在於今年下半年预计出道的新人男团、以及明年将推出之新人女团的吸金与走红程度；同时，预计今年 8 月重启的 BIGBANG 20周年巡回演唱会，也被列为带动股价上涨的动能。

市场预测，娱乐板块股价最快将在8月之后迎来强劲反弹，而风向球正是 HYBE 的第二季业绩表现。 虽然近期外界因为防弹少年团（BTS）未来重启活动后的「利益分配结构」感到担忧，导致股价持续软脚，但只要第二季的业绩明朗化，在 BTS 营收占比极高的下半年，公司的赚钱能见度就会大幅提升。



同时，NewJeans 回归的可能性也备受期待。 韩亚证券预测，最迟在今年 10 月之前，NewJeans 很有可能以 4 人体制重新展开活动，届时取得的成果极有机成为触发 HYBE 股价反弹、带领K-POP走出低谷的引爆点。



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