NewJeans回歸片遭業界狠批「好俗」！名設計師、導演接連開砲，粉絲力挺：我們要的就是這個味

女團NewJeans在出道四週年之際，終於以四人完整體姿態回歸，22日公開特別影片「2026 Summer of NewJeans」與全新團體照，Minji、Hanni、Haerin、Hyein四人時隔約1年4個月再度合體，讓等待已久的粉絲激動不已。

影片以昏暗夏夜為背景，Minji獨自現身開場，隨後Hyein、Hanni、Haerin一一加入，四人最後手牽手凝望同一方向，畫面充滿象徵意義——走過漫長的合約動盪與不確定性，如今她們終於重新聚首。影片中大量運用了NewJeans標誌性的兔子元素與夏季清涼感，被粉絲大讚「那個熟悉的NewJeans感性回來了」、「四人同框就是最好的禮物」、「就是這個味道」等。



不過，影片公開後評價卻出現嚴重分歧。曾操刀《暴力城市》、《非常母親》、《哭聲》等電影海報的知名設計師朴時永日前在個人SNS上直接開砲，狠批影片「俗氣」，「這是什麼感性？還以為是《歌謠Top10》那個年代」，還酸溜溜地說「就像沒才華的人拿著湯匙在那邊撈著吃」。他更補了一句「NewJeans四人是什麼？就是《進擊的巨人》少了進擊」，被解讀為暗酸HYBE，立刻在網路上引爆論戰。此外，曾執導NewJeans《Attention》、《Hurt》、《Super Shy》等MV的導演申熙元，同一天也在SNS留下「The power of the director」（導演的功力）簡短六字，被業界視為意味深長的表態。申熙元去年在閔熙珍爭議期間曾公開力挺前代表，這次發文也被許多人解讀為對新影片的「含蓄評論」。



這次回歸的幕後陣容也引發高度關注。據悉，本次影片的創意總監為金娜妍，她在前代表閔熙珍請辭後仍留在ADOR，在新經營團隊中主掌視覺方向。過去在閔熙珍體系下為NewJeans打造招牌色彩的關鍵核心人員，已有相當大比例被替換。換句話說，這是NewJeans在「沒有閔熙珍風格主導」的情況下，推出的首個完整體官方內容，意義非同小可。業界普遍認為，這次影片釋出形同NewJeans以四人組合重新出發的正式宣告。雖然ADOR方面維持一貫保守立場，表示「具體活動計畫與方式將在討論完畢後另行公佈」，但連一度被認為最難解凍的Minji都已經入鏡，外界預測詳細回歸時程應該很快就會出爐。



少了閔熙珍的視覺魔法，換上全新創意團隊，NewJeans這次的回歸影片究竟是「風格走味」還是「進化再升級」？粉絲與業界各有定見。但可以確定的是，這支影片不僅是她們的復出宣言，更是NewJeans在脫離舊體系後，第一次用自己的名字向大眾打招呼。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞