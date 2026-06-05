ADOR 突大砍訴訟金額！對閔熙珍、Danielle 天價索賠「驟降 100 億韓元」

據南韓法律界最新消息指出，經紀公司 ADOR 在控告 NewJeans 成員 Danielle、其一名家人以及前代表閔熙珍（現任 OK Records 代表）的損害賠償訴訟中，近期出現了重大變動。 該案原本高達 430.9 億多韓元的驚人索賠金額，目前已下調至 330.9 億多韓元，一口氣縮減了約 100 億韓元。

針對大砍索賠金額的舉動，ADOR 官方解釋，主要是因為公司近期委任了新的法定代理人，在對整體案情做出重新審視後，重組了訴訟請求的具體內容; 公司也強調，未來將根據訴訟進展，持續加強主張與舉證。

事實上，ADOR 在首場公審來臨前的上個月，便大動作辭退了南韓頂級的「金·張律師事務所」辯護團隊，並重新委任了 4 名來自「理翰法律事務所」的律師。 對此，在上個月 14 日舉行的辯論庭上，Danielle 方面曾質疑ADOR 惡意拖延時間，藉此阻礙其偶像演藝活動。 而ADOR則反駁稱，這單純是因為更換律師團隊後，在修改與補充資料時有所延誤而已。 雙方的下一次辯論庭將於本月 11 日舉行。

這場巨額官司正是陷入長期拉鋸的「NewJeans 事態」之延伸。 為了追究 NewJeans 成員集體出走以及延遲回歸經紀公司的法律責任，ADOR 於去年（2025年）12 月正式向 Danielle 及前代表閔熙珍等人提起訴訟。



回顧事件始末，NewJeans 成員過去曾強烈要求讓遭到解職的閔熙珍前代表復職，在該訴求未被 HYBE 接納後，成員們於 2024 年 11 月主張經紀公司 ADOR 違反專屬合約、向其通報解除合約，並強行展開了獨立活動。

對此，ADOR 隨即於同年 12 月對 NewJeans 提起「專屬合約效力存在確認訴訟」，而去年（2025年）10 月的一審法院最終判決 ADOR 勝訴。 此後，由於 NewJeans 成員並未對該判決提出上訴，一審結果正式定讞，成員們也相繼表達了回歸團體的意願。

然而，ADOR 卻在去年 12 月強硬表明無法再與 Danielle 共事，並主動解除了與其的專屬合約。



目前，NewJeans 五位成員的命運各不相同。 除了 Danielle 遭到解約、Minji 仍在就具體的回歸條件與公司進行最後階段的協商之外，其餘 3 名成員（Hanni、Haerin、Hyein）皆已確定正式回歸 ADOR。

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