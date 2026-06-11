Disney+《醫到孤島愛上你》這幕讓人姨母笑！辛叡恩化身俏皮小護士　助收視率進5%俱樂部

Disney+的浪漫醫療劇《醫到孤島愛上你》上線後大獲好評，其中飾演公衛醫師都志義的李宰旭因爲膽小又高冷，但又常常出糗的人設深受好評。不過在最新兩集播出後，飾演陸遐俐護理師的辛叡恩聲勢後勢看漲！不管是可愛還是撒嬌的模樣都拿捏得恰到好處，也幫助收視率進入5％俱樂部！

1980年末的情節

最新集數中，陸遐俐與另一名醫師玄馳緣（洪民基飾演）到另一個島上義診。為了要救居民愛犬延遲了回去的時間，只好在居民家留宿。不過這時人在平同島上的都志義與其他人卻開始腦補了起來！都志義幻想中的陸遐俐與玄馳緣竟化身成1980末的電影情節，兩人換上俏皮的復古裝，連表演都誇張了起來！

只見陸遐俐一下嘟嘴一下擺手，再搭配無辜的眼神，還有讓人無限遐想的台詞，不少人看到片段之後就露出姨母笑，大讚辛叡恩其實也非常適合這種風格！



醫生存在的意義

整部《醫到孤島愛上你》都圍繞在平同島診所的故事，因此醫病之間的互動也是亮點之一。因為害怕被居民告，所以都志義對居民的頑固開藥要求全都埋單。

然而在一次給藥中，他才發現對方有裝心臟支架卻沒告知病史，嚇得他一路追到家裡，氣喘吁吁的開罵「這就是為什麼，病人必須坦誠地說明自己的病史，就算你覺得自己的身體最清楚，也必須先諮詢醫師，這就是醫師存在的意義！」這段話也讓多數人心有戚戚焉，好在居民聽進了都志義的苦口婆心，最後也溫馨收場。



醫師勾魂女？

龍主泉醫師（金昀佑飾演）在公衛醫師群組中看見一則驚人的消息，島上有名「醫師勾魂女」！只會醫師下手、從芽嵩醫院調過去、鼻頭有顆痣，恰巧所有特徵都指向陸遐俐。事情傳到都志義耳裡，再加上他想起玄馳緣的留宿事件，也開始對陸遐俐有了不好的印象。

一次的巧遇中，都志義不滿表示「隨便跟別人一起做那種事，難怪他們會散播謠言說，你是醫生勾魂女跟拜金女！」這句話徹底傷透了陸遐俐，悄悄發芽的曖昧情愫也碰到嚴重考驗....



都志義墜海！？

對船跟海浪都有陰影的都志義，為了救一名小女孩只好硬著頭皮在海象極差的船上救人，不過這又讓他想起不好的記憶，只見他緊張說「我做不到！」甚至連手術器具都拿不穩，看得出眼前的場景勾起他過往不願面對的創傷記憶。

第四集最後，都志義身心靈似乎已經到極限，靠在船邊吐完之後竟直接墜海！此舉嚇壞了所有人，究竟都志義能否平安獲救？他的心理創傷又是否會因此徹底爆發？請一定要鎖定每周一二Disney+獨家跟播的《醫到孤島愛上你》。



Disney+正在熱播的作品一部接一部，如果《醫到孤島愛上你》看完還意猶未盡，還可以欣賞朴寶英與李光洙主演的《賭金》，見識朴寶英視后級黑化表現；另外男神南宮珉新作《婚姻之後》也將定檔，故事講述一名男子為了救回遭綁架的妻子，必須對抗冷血殘暴的罪犯組織。至於因《韓國製造2》拿到視帝的的玄彬，第二季也將登場。如此多好劇，馬上就訂閱看起來吧！

Disney+ 獨家跟播《醫到孤島愛上你》每週一、二 晚間10:30首播

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