等到了！NewJeans出道4週年公開四人同框影片，Minji驚喜現身引發回歸期待，ADOR回應未來動向！

女團 NewJeans 在迎來出道四週年之際，驚喜公開一支由 Minji、Hanni、Haerin 與 Hyein 四位成員一同入鏡的紀念影片，引發粉絲熱烈討論。

這段影片公開於 NewJeans 官方 YouTube 頻道，全長 59 秒。畫面中，在灑滿月光的夏夜裡，四位成員相繼現身，牽起彼此的手，帶著燦爛笑容並肩望向遠方，宛如電影般唯美的畫面。除了團體影片外，官方社群也同步公開成員個人 Special Film 與團體照，為出道四週年送上紀念內容。讓不少網友紛紛留言：「太漂亮了！不愧是 NewJeans 」、「臉蛋真的是傳奇」、「新歌什麼時候能出來啊 嗚嗚嗚」、「Hyein 真的長大了」、「希望快點在舞台上見面」、「今年夏天回歸嗎」等等。



除了目前已與 ADOR 恢復協議的 Hanni、Haerin 與 Hyein 外，影片和團體照中還驚喜出現尚未正式宣布回歸的 Minji，也讓不少人猜測，是否是在為團體回歸埋下伏筆。



NewJeans 因前 ADOR 代表閔熙珍遭解除職務，與公司爆發合約糾紛，並於2024年11月宣布解除專屬合約。不過，法院在假處分及本案訴訟中皆支持 ADOR，使團體活動一度停擺。之後，Hanni、Haerin 與 Hyein 陸續回歸 ADOR，Minji 持續協商回歸事宜，Danielle 則已於去年12月與公司解約。

對此，ADOR 表示：「這支影片是為了慶祝 NewJeans 出道四週年，特別製作、與粉絲一同分享的紀念內容。」至於 Minji 是否已正式回歸，以及未來活動安排，ADOR 並未給出明確答案，僅表示：「NewJeans 具體的活動計畫與形式，將待與成員完成所有討論後，再正式對外公布。」



NewJeans 自 2022 年以〈Attention〉出道後，陸續推出〈Hype Boy〉、〈Ditto〉、〈OMG〉、〈Super Shy〉等多首代表作，每次回歸都備受矚目。如今隨著四人同框影片公開，也讓粉絲更加期待她們何時正式回歸，以及這次又將帶來什麼樣的全新音樂與概念。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞