Tiffany甜曬婚後生活！狂讚老公卞約漢是「1 號粉絲」，不辦公開婚禮有原因：「希望是只屬於我們的珍貴回憶」

少女時代成員Tiffany與男星卞約漢於今年 2 月登記結婚，晉升人妻的她化身「結婚傳教士」，日前受訪時大方談及新婚生活，甜喊：「我的主力細胞就是愛情！」

行程排滿滿！Tiffany 狂讚老公是「1 號粉絲」

今年 Tiffany 迎來演藝生涯最忙碌的一年！除了準備明年少女時代出道 20 週年的完整體回歸，8 月將推出首張個人正規專輯、9 月啟動亞洲巡迴演唱會，目前更熱演音樂劇《柔美的細胞小將》。



如同劇中女主角，Tiffany 也笑稱「愛情是我的動力」。提到老公卞約漢，她露出嬌羞笑容：「他是我的 1 號粉絲，總是給我帶來良好影響，也是我堅實的後盾！」她透露老公日前驚喜送咖啡車到練習室，首演更親自到場看哭，大讚作品對她而言非常珍貴。



Tiffany將卞約漢稱為「人生夥伴」，幸福表示：「做音樂時他也總是第一個給反饋，總是支持我、無條件信任我。他的眼神很帥，讓我忍不住想『我也要裝備那樣的眼神』。結婚後真的變得更有力量了。多虧了他，感覺開啟了新的篇章，真的非常幸福。」



劃清工作與私生活！坦言對婚禮無幻想

兩人當初跳過婚禮、僅宣布登記結婚，震驚娛樂圈。對於原定今年秋天舉辦的婚禮，Tiffany 展現成熟清醒的態度，俐落劃清界線：「這是私人的領域。兩個人在一起才是最重要的，不是嗎？」



她坦言，雖然從小在少女時代以華麗形象示人，但私下其實很安靜和簡單，對婚禮也沒有特別的幻想：「如今隨著資歷累積，我能夠選擇想要展現的模樣。公開登記結婚一事是我選擇的界線，這樣就夠了。即便未來舉辦婚禮也不想對外分享，想作為只屬於我們兩人的珍貴回憶。這是私領域，沒有非要展示給大眾看的理由。」



網友力挺讚爆：內心強大的清流！

這番清爽又有主見的「婚禮觀」曝光後，引來大批網友讚爆：「不耍酷又務實，真的超級帥氣！」、「感受到她內心的強大與堅定」、「能不能拍張漂亮的照片，單純發出來給我們看就好呢？」、「遇到對的人了，看起來很幸福，兩個人超級般配！」

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