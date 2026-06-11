林知衍×许楠儁《我的王室死对头》人气爆棚！韩媒曝将赴越南奖励旅行，剧组回应：只是小规模出游！

也期待剩下的集数收视可以再冲一波啦！希望这股热度可以一路延续到最后，在收官前再创新高！

据韩媒报导，SBS金土剧《我的王室死对头》演员与制作团队将於7月7日至10日出发奖励旅行，庆祝作品开播以来的亮眼表现。目前剧组正积极讨论前往越南富国岛作为最终目的地。



随后，《我的王室死对头》剧组也针对奖励旅行传闻做出说明，表示：「这并非正式的奖励旅行，而是演员与制作团队以小规模形式一同出游的行程。」同时也补充，目前仅先确认主演林知衍（林智妍）、许楠儁的行程是否能配合，至於地点等细节仍尚未确定。虽然并非官方制度性的员工奖励旅行，但由於《我的王室死对头》目前收视与话题表现都相当亮眼，也被视为是剧组与部分演员一同安排的小型庆祝旅行。



而《我的王室死对头》讲述被朝鲜时代恶女灵魂附身、性格转变为「恶女」的无名演员申瑞霜（林知衍 饰），以及被称为资本主义怪物的财阀车世界（许楠儁 饰）之间，一触即发、宛如战争般的浪漫喜剧故事。

距离大结局仅剩4集，人气依旧火热。除了连续3周拿下 TV-OTT 综合话题性排行榜冠军外，Netflix 累积观看次数也突破410万次，并登上全球非英语电视剧 Top 10 第5名，持续展现强劲的话题度与人气。随著剧情即将迈向最终章，接下来会迎来什么样的发展，也让不少剧迷敲碗期待，大家要记得锁定播出！



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