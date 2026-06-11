14年長情畫句號！秀英與「人生第一個男友」鄭敬淏分手，孝淵去年那句「明年約吃飯」成最大遺憾

韓國演藝圈的代表長壽情侶真的分手了！少女時代成員秀英（36歲）與演員鄭敬淏（43歲）9日透過雙方經紀公司證實分手，14年感情正式畫下句點。消息一出震撼全網，而去年底孝淵YouTube頻道上的一支影片，現在又被翻出來重新討論，不少粉絲看完直呼「真的好感慨」。

去年12月，鄭敬淏上了孝淵的網路節目《孝淵的Level Up》，兩人在節目中展現了好交情。孝淵當時還開玩笑說：「每次都只有在喝酒的場合見到哥，白天見面反而覺得好無聊。」接著又補了一句：「不過說真的，哥是讓我在白天見面也覺得很自在的人，這你是第一個。」

後來孝淵突然提到：「我有收到匿名爆料喔，說你很會照顧人，但都不太會被人發現。」鄭敬淏一聽馬上追問是誰爆的料，孝淵則神祕兮兮地說：「就是我們的共同朋友啦，我身邊有一個人，長得高、又漂亮、演技也不錯，哥你也認識。」雖然沒直接點名，但明眼人一看就知道她講的正是秀英，鄭敬淏當下也害羞地笑了出來。



影片尾聲，玩遊戲贏了的孝淵對鄭敬淏許願：「等哥拍完戲，明年上半年請我吃頓飯吧！」鄭敬淏也爽快答應。如今這支影片因為兩人分手消息又被挖出來，當時孝淵隨口說的「明年上半年」，恰好就是現在這個時間點，讓不少粉絲感嘆：「本來還期待能看到他們同框吃飯的說…」



秀英與鄭敬淏同為中央大學戲劇電影系的學長學妹，因為教會聚會而走在一起。兩人多次被媒體拍到，但一直到2014年1月1日才正式認愛，成為公開情侶。同年秀英上《Healing Camp》被問到為什麼拖這麼久才承認，她坦言：「我其實沒什麼戀愛經驗，他是我第一個交往的男朋友，所以也不知道公開戀愛是什麼感覺。」她也透露當時覺得自己演藝事業還不夠穩，不想被貼上「誰的女朋友」這個標籤，想等自己更有自信的時候再跟大家分享。



兩人愛情長跑14年，是演藝圈公認的模範情侶，沒想到最終還是因為各自行程太忙、自然漸行漸遠，退回「好同事」的關係。而秀英接下來也沒時間消沉，她將於7月8日到8月9日登上舞台劇《威尼斯商人》，繼續在演藝事業上衝刺。



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