黃仁勳綜藝首秀嚇「死」人！《劉Quiz》收視率直接封神，劉在錫「MC冠軍」果然有料

AI教父、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前首度登上韓國綜藝節目《劉Quiz on the Block》，這不僅是他的全球綜藝首秀，更讓該集節目寫下超狂收視紀錄，堪稱話題之王！

根據收視調查機構尼爾森韓國數據，10日播出的tvN《劉Quiz》第346集，在首都圈平均收視率衝到5.9%、最高飆到8.5%，不僅是2025到2026年以來的收視冠軍，更打敗所有無線台，穩坐同時段第一名。 全國平均收視也有5.7%、最高8.3%，直接刷新今年節目最高收視成績。在核心指標「2049」收視率中，這集也持續創下新紀錄。 首都圈最高3.5%、全國最高3.7%，照樣奪下含無線台在內的所有頻道同時段冠軍，火力全開、氣勢無法擋。



這集「黃仁勳特輯」陣容也超有看頭，除了黃仁勳本人，還找來點擊破2200萬的爆紅「雲霄飛車兄妹檔」，以及靠溜溜球迎來人生第二春的金信英。 而壓軸當然就是帶領AI革命的全球市值第一企業輝達創辦人——黃仁勳，他與主持大神劉在錫暢聊，火花不斷。



黃仁勳在節目中透露，他9歲移民美國，從在餐廳洗碗的移民少年，一路拚到創辦半導體龍頭輝達，甚至差點只剩30天就破產，靠著「韌性」挺過危機。 他強調「使命才是老闆」，並分享輝達獨特的組織文化，讓現場來賓感動連連。他也提到：「輝達跟韓國科技產業，是走在同一條成長軌跡上的。」對韓國作為電競宗主國展現滿滿愛意，還自爆90年代末曾在龍山電子商場發名片跑業務，甚至對K-POP也有濃厚興趣。 當被問到李在鎔、鄭義宣、崔泰源三位大咖會長中誰最熟？ 他妙回：「我希望大家都成功，這三位都是令人難以置信、超優秀的世界級領袖。」機智反應讓全場笑翻。



劉在錫也沒在客氣，頂著黃仁勳親自取的綽號「MC冠軍」，輕鬆引導出一連串從未公開的私密故事。 從人生哲學、天馬行空的二選一遊戲，到充滿共鳴的諮詢環節，讓大家看到黃仁勳私下超親民、幽默的一面，網友狂讚：這才是「這才是真正的全球訪談秀！」



《劉Quiz》過去就曾邀來微軟共同創辦人比爾蓋茲、提摩西·夏勒梅、千黛亞、史嘉蕾喬韓森、怪奇比莉等國際巨星，早已站穩韓國代表性談話節目地位。 不分國籍、領域，能讓大咖掏心掏肺聊真話，這功力未來只會更受矚目。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞