甩開歧視爭議！《鐵拳教育》空降Netflix榜單第3名，金武烈「大快人心教訓亂源」圈粉無數

Netflix最新韓劇《鐵拳教育》才剛上架就引發熱烈迴響，話題度狂飆，直接衝上全球電視節目排行榜第3名！

根據OTT內容排名網站FlixPatrol統計，《鐵拳教育》在6月8日當天，以674分的成績拿下Netflix全球TV秀TOP 10的季軍寶座。 開播第一天原本是第5名，才過沒多久就再往上爬了兩名，人氣持續飆升，目前僅次於冠軍《稚愛目擊》和亞軍《Michael Jackson： The Verdict》，更在韓國本土、日本、香港、新加坡、菲律賓、印尼等國家/地區勇奪第一名。



《鐵拳教育》改編自同名熱門網路漫畫，劇情描述韓國教育現場因為失控的學生、恐龍家長跟越線的老師，整個體制瀕臨崩壞，為了守護校園，政府成立「教權保護局」，上演一場痛快又大快人心的「鐵拳教育」。 導演是拍過Netflix《少年法庭》和韓劇《Dear My Friends》的洪鍾燦，擅長刻劃身處人生不同階段的角色故事; 編劇則是由寫過Netflix《精神病房也會迎來清晨》和《耀眼》的李南圭操刀，風格溫暖又總能丟出值得省思的議題。

卡司陣容也超強大！金武烈飾演用自己的方式痛快解決校園各種問題的教權保護局調查官「羅華振」，李星民飾演創立教權保護局的教育部長「崔康石」，秦基周飾演特戰隊出身的調查官「任含琳」，表志勳（P.O）則飾演教權保護局的天才事務官「奉靳代」，四個人的對手讓劇迷看得超爽。



不過，《鐵拳教育》在上線前其實就因為原著漫畫的種族與性別歧視爭議，一度引發討論。 原作雖然人氣超高，但內容曾出現調查官對學生動用暴力體罰、對有色人種的歧視性用語，還有打女性主義教育老師巴掌的橋段，甚至把女性主義教育跟反共洗腦畫上等號，被批評是性別歧視作品。 當初傳出要改編成影集時，很多粉絲就超級擔心，國外討論區更早已經開罵，最後Naver Webtoon還直接從北美平台下架這部作品。



好在《鐵拳教育》的劇組跟演員們都很清楚這些爭議，在改編時特別避開可能引發問題的內容，把重點放在「教權保護局」這個設定，並融入符合韓國在地情懷的故事，盡量貼近現實來調整。 目前看過的網友紛紛大讚：「大韓民國所有學校都該引進這個制度」、「真希望現實中也有教權保護局」、「法律太軟弱做不到的事，透過戲劇看到真的超解氣」、「我們教育部長拜託一定要看！」反應超級熱烈。

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