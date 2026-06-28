少女時代秀英公開超嚴格減肥菜單！演《威尼斯商人》貴族千金怕臉變圓：天天只吃蛋和鍋巴

少女時代秀英公開了最新近況，透露自己正在進行嚴格減肥，極端方法引發關注。

近日，YouTube 頻道《Hyo's Level Up》公開新影片，少女時代成員孝淵、俞利、秀英一起聊到她們企劃團體「孝利秀」挑選新歌的話題。



當天，成員們為了搶先獲得出道曲，還準備食物送給公司員工。秀英開玩笑說：「如果有剩下的歌，也可以分一首給我們。」接著又笑說：「吃了這個墨西哥捲餅補充體力，如果寫出好歌的話，請務必給我們『孝利秀』。」成功炒熱現場氣氛。

努力宣傳中的秀英隨後說：「我們不用吃午餐嗎？好餓喔。」還對自己分送出去的食物露出羨慕神情，引發眾人爆笑。她試吃了一口減肥版墨西哥捲餅後，一邊繼續吃，一邊分享自己最近的飲食管理。



秀英表示：「最近一直在排練舞台劇《威尼斯商人》，真的很辛苦。因為飾演的是貴族家的千金波西亞（Portia），怕臉變胖，所以不能隨便亂吃東西。」她接著撒嬌地抱怨：「每天都只能吃水煮蛋、吃鍋巴，你們不覺得我很可憐嗎？」最後還幽默表示：「如果能送一些墨西哥捲餅到我家就好了。」逗得現場笑聲不斷。

另一方面，秀英與演員鄭敬淏在公開交往14年後已宣布分手，震驚全網。即使生活出現變化，她仍按照原定行程投入演藝工作。秀英將透過7月8日開演的舞台劇《威尼斯商人》與觀眾見面。

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