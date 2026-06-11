14年长情画句号！秀英与「人生第一个男友」郑敬淏分手，孝渊去年那句「明年约吃饭」成最大遗憾

韩国演艺圈的代表长寿情侣真的分手了！少女时代成员秀英（36岁）与演员郑敬淏（43岁）9日透过双方经纪公司证实分手，14年感情正式画下句点。消息一出震撼全网，而去年底孝渊YouTube频道上的一支影片，现在又被翻出来重新讨论，不少粉丝看完直呼「真的好感慨」。

去年12月，郑敬淏上了孝渊的网路节目《孝渊的Level Up》，两人在节目中展现了好交情。孝渊当时还开玩笑说：「每次都只有在喝酒的场合见到哥，白天见面反而觉得好无聊。」接著又补了一句：「不过说真的，哥是让我在白天见面也觉得很自在的人，这你是第一个。」

后来孝渊突然提到：「我有收到匿名爆料喔，说你很会照顾人，但都不太会被人发现。」郑敬淏一听马上追问是谁爆的料，孝渊则神秘兮兮地说：「就是我们的共同朋友啦，我身边有一个人，长得高、又漂亮、演技也不错，哥你也认识。」虽然没直接点名，但明眼人一看就知道她讲的正是秀英，郑敬淏当下也害羞地笑了出来。



影片尾声，玩游戏赢了的孝渊对郑敬淏许愿：「等哥拍完戏，明年上半年请我吃顿饭吧！」郑敬淏也爽快答应。如今这支影片因为两人分手消息又被挖出来，当时孝渊随口说的「明年上半年」，恰好就是现在这个时间点，让不少粉丝感叹：「本来还期待能看到他们同框吃饭的说…」



秀英与郑敬淏同为中央大学戏剧电影系的学长学妹，因为教会聚会而走在一起。两人多次被媒体拍到，但一直到2014年1月1日才正式认爱，成为公开情侣。同年秀英上《Healing Camp》被问到为什么拖这么久才承认，她坦言：「我其实没什么恋爱经验，他是我第一个交往的男朋友，所以也不知道公开恋爱是什么感觉。」她也透露当时觉得自己演艺事业还不够稳，不想被贴上「谁的女朋友」这个标签，想等自己更有自信的时候再跟大家分享。



两人爱情长跑14年，是演艺圈公认的模范情侣，没想到最终还是因为各自行程太忙、自然渐行渐远，退回「好同事」的关系。而秀英接下来也没时间消沉，她将於7月8日到8月9日登上舞台剧《威尼斯商人》，继续在演艺事业上冲刺。



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