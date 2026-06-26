Tiffany公開與丈夫卞約漢的戀愛故事：「連少女時代成員都瞞了1年」《全知干預視角》

人氣女團少女時代成員Tiffany Young將公開她與丈夫卞約漢的戀愛故事，哪一位成員又是最後得知此消息的人呢？！

將於27日晚間11點10分播出的MBC綜藝節目《全知干預視角》第404集中，將公開出道滿19年的Tiffany Young日常生活。

當天，Tiffany在錄製旁白時，竟然察覺到連製作團隊都沒有發現的空氣清淨機細微噪音，讓現場來賓驚訝不已。此外，她為了更深入了解自己的身體而學習解剖學，甚至接受「腦部掃描」檢查腦部狀態的模樣也將公開。



即將迎來出道20週年的Tiffany，也談到少女時代完整體回歸的話題。

她表示：「讓少女時代20週年變得更加特別的，就是多虧了『孝利秀』（孝淵、俞利、秀英）。」並分享自己對「孝利秀」活躍表現的看法。

最近感受到「孝利秀」人氣持續攀升的少女時代小分隊「太蒂徐」（太妍、Tiffany、徐玄）成員Tiffany笑說：「我會親自把太妍和徐玄集合起來。」引發現場笑聲。



此外，Tiffany也將分享她與丈夫卞約漢的戀愛故事。兩人因合作Disney+原創影集《逆貧大叔》結緣，在作品殺青後，由卞約漢主動接近，兩人因此發展成戀人。

尤其，Tiffany還透露，兩人交往整整1年的期間，連少女時代成員都一直被蒙在鼓裡，讓所有人都相當驚訝。節目中也將公開，少女時代成員中究竟是誰最後一個得知Tiffany結婚消息。



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