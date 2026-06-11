金秀賢形象受損代價慘烈！39億賠償官司停擺8個月後重啟，品牌方認為「違反維持品格義務」

金秀賢的麻煩還沒結束！先前因為已故女星金賽綸的爭議風波，健康食品公司「Frombio」一氣之下向他跟經紀公司「Goldmedalist」求償約39.6億（韓元，下同）的鉅額賠償，這起官司在停擺8個月後，日前再度開庭。

根據韓國媒體報導水源地方法院民事第14部10日上午召開了這起損害賠償訴訟的第三次辯論。 距離上次10月的第二次辯論，已經過了整整8個月，現在總算重新動起來。

這起訴訟的源頭就是金秀賢過去擔任廣告代言人期間爆出了與金賽綸相關的各種爭議。 Frombio方面主張，因為這些爭議不斷延燒，導致他們的品牌價值跟企業形象受到嚴重打擊，所以才決定提告求償。 不過金秀賢這邊始終堅持，外界提出的那些質疑都不是事實。



在10日庭審中，法官認為Frombio方面必須更清楚整理出「違反維持品格義務」的具體依據。 因此法院要求原告方，把金秀賢違反維持品格義務的理由以及相關證據，用表格形式整理好之後提交，而且每個項目都要詳細說明為什麼會構成違約。 法院表示，等相關資料都收到之後，會先整理出主要爭點，再聽取被告金秀賢這邊的補充意見，之後才會確定接下來的審理範圍。



這次開庭是YouTube頻道《橫豎研究所》運營者金世義日前被羈押移送後第一次相關辯論，因此格外受關注。 首爾江南警察局在本月4日，已經以名譽毀損、恐嚇、違反性暴力處罰法等罪名，將金世義移送檢方。 他涉嫌去年透過YouTube節目，反覆主張金秀賢在金賽綸未成年時期就與她交往，甚至還逼她還債等內容。



對此，金秀賢的經紀公司Goldmedalist最近表示：「我們相信司法程序，正在等待結果。 也感謝這段期間一直支持金秀賢的大家。」外界普遍認為，金世義被羈押這件事情，可能會對這起求償官司的判決產生影響。

另一方面，金秀賢這邊先前另外對金世義提出了損害賠償告訴，原本求償金額是120億，現在傳出他們正在考慮，要把求償金額一舉拉高到300億左右，顯然是要全力反擊，不再忍讓。

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