【影片】DAY6成員Young K出席活動，爆笑展示鞋子的奇特魅力！記者們全都笑翻了XD

被歌手耽誤的搞笑藝人+1，人氣樂團 DAY6 成員 Young K 出席品牌快閃活動，在被記者要求展示鞋子時，做出了令人意想不到的各種動作，引發討論～！







昨天下午 Young K 出席了在首爾城東區舉行的品牌快閃活動，在照片牆前擺出各種姿勢供記者們拍照，當被要求展示一下鞋子的亮點時，Young K 舉起了腳，如同韓國鬥雞遊戲（닭싸움）般，單腳站立。







一旁的人說這樣可不行，Young K 立刻放下腳，接著甚至打算脫掉鞋子放在手上展示（雖然當下被阻止，但之後還是成功了XD），毫無防備的露出白襪。記者們可能只是希望他蹲下來展示繫鞋帶的模樣，結果卻拍出了一系列特別的活動照，現場氣氛也顯得相當歡樂。（中間記者還不斷貼心的提醒Young K要帥氣一點~帥氣一點~口頭頻繁提醒著，幫忙明星照顧形象）









所以，韓國記者們的標題除了Young K的名字外，後面就出現了：「宣傳之神」、「那無法掩飾的古靈精怪魅力」、「廣告商肯定會喜歡這個~」、「我不是來搞笑的，但我成功了」、「最真誠的搞笑靈魂」、「擺pose的瘋狂大師」、「我的鞋子如何~」等。

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