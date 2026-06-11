金秀贤形象受损代价惨烈！39亿赔偿官司停摆8个月后重启，品牌方认为「违反维持品格义务」

金秀贤的麻烦还没结束！先前因为已故女星金赛纶的争议风波，健康食品公司「Frombio」一气之下向他跟经纪公司「Goldmedalist」求偿约39.6亿（韩元，下同）的巨额赔偿，这起官司在停摆8个月后，日前再度开庭。

根据韩国媒体报导水源地方法院民事第14部10日上午召开了这起损害赔偿诉讼的第三次辩论。 距离上次10月的第二次辩论，已经过了整整8个月，现在总算重新动起来。

这起诉讼的源头就是金秀贤过去担任广告代言人期间爆出了与金赛纶相关的各种争议。 Frombio方面主张，因为这些争议不断延烧，导致他们的品牌价值跟企业形象受到严重打击，所以才决定提告求偿。 不过金秀贤这边始终坚持，外界提出的那些质疑都不是事实。



在10日庭审中，法官认为Frombio方面必须更清楚整理出「违反维持品格义务」的具体依据。 因此法院要求原告方，把金秀贤违反维持品格义务的理由以及相关证据，用表格形式整理好之后提交，而且每个项目都要详细说明为什么会构成违约。 法院表示，等相关资料都收到之后，会先整理出主要争点，再听取被告金秀贤这边的补充意见，之后才会确定接下来的审理范围。



这次开庭是YouTube频道《横竖研究所》运营者金世义日前被羁押移送后第一次相关辩论，因此格外受关注。 首尔江南警察局在本月4日，已经以名誉毁损、恐吓、违反性暴力处罚法等罪名，将金世义移送检方。 他涉嫌去年透过YouTube节目，反覆主张金秀贤在金赛纶未成年时期就与她交往，甚至还逼她还债等内容。



对此，金秀贤的经纪公司Goldmedalist最近表示：「我们相信司法程序，正在等待结果。 也感谢这段期间一直支持金秀贤的大家。」外界普遍认为，金世义被羁押这件事情，可能会对这起求偿官司的判决产生影响。

另一方面，金秀贤这边先前另外对金世义提出了损害赔偿告诉，原本求偿金额是120亿，现在传出他们正在考虑，要把求偿金额一举拉高到300亿左右，显然是要全力反击，不再忍让。

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