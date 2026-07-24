金秀賢復出即完售！代言服飾新廣告「穿什麼賣什麼」品牌樂歪

金秀賢回歸威力勢不可擋！菲律賓時尚品牌BENCH攜手他推出全新季度形象廣告，沒想到曝光才沒幾天，他上身的那件丹寧外套等重點單品就在官網瞬間被掃光，全尺寸通通掛上「售罄」，用實打實的業績證明他的品牌號召力依舊是天花板等級。

品牌方透露，這波廣告是金秀賢時隔約1年4個月再度接下商業拍攝，消息一出就備受矚目。他遠赴菲律賓當地取景完成拍攝，畫面中展現出沉穩又帶點隨性慵懶的氛圍，被粉絲狂讚「狀態好到不像經歷過風波」。而這支廣告也被視為他正式向大眾招手、重啟活動的起手式。



去年至今，金秀賢因與已故演員金賽綸相關的不實謠言在網上瘋傳，導致他一度暫停所有公開活動，低調神隱。但他本人始終堅持「全是子虛烏有」的立場，沒有動搖。直到最近，散佈假消息的「橫豎研究所」經營者金世義因涉嫌散播虛假事實遭逮捕移送，整起事件出現重大轉折，也讓金秀賢的名譽與形象獲得平反契機。



BENCH方面對這次合作的反應相當振奮，強調消費者的熱情不只停留在按讚留言，而是直接轉化為實質訂單，銷售轉換率超乎預期。品牌相關人士也表示，金秀賢的回歸顯然獲得市場正面迴響，接下來他將以這波廣告為起點，逐步拓展活動領域，包括新作討論也開始浮上檯面。

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