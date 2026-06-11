金素妍新劇《戀愛的再發現》挑戰離婚女性重啟人生！該如何面對天天見面的前夫金知碩

主演過熱門韓劇《Penthouse上流戰爭》系列的演員金素妍，確定出演《戀愛的再發現》，將於今年下半年征服電視劇市場。

JTBC新劇《戀愛的再發現》（編劇金英仁、導演李東允）是一部貼近生活的職場人性浪漫劇，講述一對離婚夫妻陰錯陽差開始共同居住，不僅如此，還在同一家公司工作，在這過程中重新認識彼此的故事。曾經比任何人都深愛彼此並步入婚姻的兩人，卻在婚姻現實的重壓下逐漸失去了自我。離婚後，他們在同一個屋簷下、同一個職場再次相遇，並重新建立彼此關係，劇情將以寫實的方式呈現這段歷程。

劇中，金素妍將飾演「哲拉比酒店」VIP貴賓室櫃檯的約聘員工張夏京。張夏京（金素妍 飾）擁有出眾的美貌、優秀的應變能力以及發自內心的親切態度，曾是備受所有人看好的飯店從業人員，在頂級飯店貴賓室獲得高度肯定。然而，她在婚姻與育兒的現實高牆面前遭遇職涯中斷，逐漸失去了自己的存在感。



在辦理離婚手續後，張夏京歷經重重困難，終於重返自己視為天職的飯店業。某次契機之下，她開始與前夫李東鎮（金知碩 飾）展開一段奇妙的同居生活，並在同一間飯店工作時不斷相遇。在一連串無法預測的狀況中，她再次踏上尋找自我人生與真正幸福的旅程。預計金素妍將以她細膩而富有層次的情感演技，描繪張夏京自主展開新人生的過程，引發觀眾深刻共鳴。

由金知碩飾演的「哲拉比酒店」VIP貴賓室行銷部次長李東鎮，將展現極具真實感的浪漫演技。東鎮擁有出色的運動神經和圓融開朗的個性，與周遭的人都相處融洽。他一直認為自己為了家庭比任何人都認真努力地生活著，卻突然收到妻子夏京提出離婚的通知，迎來了意料之外的人生轉變。



此後，東鎮開始回顧過去的婚姻生活，並努力嘗試改變自己。離婚一年後，他竟與夏京在同一個家、同一間公司重逢。金知碩將透過東鎮這個角色，重新面對與家人的關係，回顧那些曾以為早已失去的情感，細膩詮釋角色複雜而多層次的情感變化。

JTBC 新劇《戀愛的再發現》，預計於今年下半年首播。

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