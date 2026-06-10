實習生竟擺出會長架勢！《新進社員姜會長》收視暴翻2倍，李濬榮「72歲老會長魂穿實習生」殺回公司整治白眼狼子女

這部沒有戀愛線的劇絕對是年度黑馬之一！JTBC全新奇幻復仇劇《新進社員姜會長》目前播出四集，南韓本土收視率已暴翻兩倍有餘。 男主角李濬榮頂著20代的鮮肉帥臉，卻帶著40年商界老狐狸的閱歷殺回公司，對一雙貪婪兇惡的子女展開復仇，劇情越來越精彩，讓人每星期都看到欲罷不能！香港觀眾絕對要鎖定黃Viu，第一時間與南韓同步追看！

《財閥家》精神續作！「事業之神」變身「小白實習生」

《新進社員姜會長》改編自同名人氣小說，其原作者正是在 2022 年締造現象級收視神話《財閥家的小兒子》的幕後原著作家「山景」！這次新劇玩得更大，講述全韓十大企業之一「最盛集團」的 72 歲鐵血會長姜龍虎（孫賢周 飾），因一場意外碰撞事故，竟與27 歲天才足球員黃浚炫（李濬榮 飾）發生靈魂對調。



好巧不巧，黃浚炫剛剛因車禍斷送職業生涯，而真兇正是姜會長的龍鳳胎子女姜在成（晉久 飾）和姜在京（田慧振 飾）。 這對喪心病狂的雙胞胎不僅見死不救，還把肇事逃逸的罪名嫁禍給陷入昏迷的老爸，讓困在黃浚炫身軀裡的姜龍虎憤怒不已。

恨鐵不成鋼的黃浚炫（姜龍虎靈魂附身版，下同）決心向兩個白眼狼復仇，守住最盛集團、奪回原本屬於自己的一切。他以實習生身份重新進入公司，發現多年來藏在國外的小女兒姜莞爾（李宙明 飾），竟然也不顧哥哥姐姐的威脅，毅然返回這一兇險之地。



深藏「老狐狸靈魂」！李濬榮老練氣場炸裂

隨著劇情推進，頂著年輕肉體的姜龍虎開始動用只有老會長才知道的內部絕密消息，對企圖獨吞公司的雙胞胎逐一精準打擊。

劇中最精彩的笑點之一，莫過於黃浚炫明明外表只是個剛進公司、連影印機都不太會用的菜鳥實習生，卻常常在言語間不自覺擺出高高在上的會長架勢，屢屢對高層出言不遜、 瘋狂越權，嚇得同事們恐慌不已！偏偏他的發言總能一針見血，不僅讓合作對象心服口服，連他的直屬部長都一邊覺得這菜鳥好奇怪，一邊又像被洗腦一樣對他言聽計從。



最好笑的是，小女兒姜莞爾對這個來路不明的實習生防備心極重，令他在內心瘋狂吐槽：「我是你父親！」



除了劇本爽度破表，男主角李濬榮的演技更是瘋狂加分！他頂著一張愛豆出身的帥臉，卻把老謀深算的會長霸氣詮釋得入木三分；而面對復仇對象時，野心勃勃的腹黑眼神更加令人汗毛豎起！



收視狂飆翻倍！復仇第一步全網大呼「太痛快」

最新劇情中，黃浚炫以「共同對抗雙胞胎」為由，成功說服了毫不知情的小女兒姜莞爾結成聯盟。 他憑藉著對貪婪人性的精準洞察，一舉截獲了姜在成藏匿的巨額秘密資金，整個過程驚心動魄、節奏快到起飛！而在殺伐果斷之餘，黃浚炫在遠處默默守望、深情照顧妻女的溫暖舉動，也讓觀眾看到他在殺伐果斷之外的另一面。



雖然首集收視率僅有 3.7%，但憑藉著全網看過都說讚的逆天口碑平穩暴漲，第四集直接衝破 8.2%，最高瞬間收視率更飆到 8.8%， 足足翻了兩倍多！在即將播出的第五集預告中，黃浚炫將進一步挑動雙胞胎內鬥，而小女兒似乎對他的真實身份起了疑心，劇情高潮迭起，根本讓人等不及啦！

Viu Original 原創奇幻韓劇《新進社員姜會長》逢星期六、日晚間火熱更新，香港劇迷快備好爆米花，與韓國同步追看這場最痛快的「魂穿商戰復仇記」吧！



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