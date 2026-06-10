实习生竟摆出会长架势！《新进社员姜会长》收视暴翻2倍，李浚荣「72岁老会长魂穿实习生」杀回公司整治白眼狼子女

这部没有恋爱线的剧绝对是年度黑马之一！JTBC全新奇幻复仇剧《新进社员姜会长》目前播出四集，南韩本土收视率已暴翻两倍有余。 男主角李浚荣顶著20代的鲜肉帅脸，却带著40年商界老狐狸的阅历杀回公司，对一双贪婪凶恶的子女展开复仇，剧情越来越精彩，让人每星期都看到欲罢不能！香港观众绝对要锁定黄Viu，第一时间与南韩同步追看！

《财阀家》精神续作！「事业之神」变身「小白实习生」

《新进社员姜会长》改编自同名人气小说，其原作者正是在 2022 年缔造现象级收视神话《财阀家的小儿子》的幕后原著作家「山景」！这次新剧玩得更大，讲述全韩十大企业之一「最盛集团」的 72 岁铁血会长姜龙虎（孙贤周 饰），因一场意外碰撞事故，竟与27 岁天才足球员黄浚炫（李浚荣 饰）发生灵魂对调。



好巧不巧，黄浚炫刚刚因车祸断送职业生涯，而真凶正是姜会长的龙凤胎子女姜在成（晋久 饰）和姜在京（田慧振 饰）。 这对丧心病狂的双胞胎不仅见死不救，还把肇事逃逸的罪名嫁祸给陷入昏迷的老爸，让困在黄浚炫身躯里的姜龙虎愤怒不已。

恨铁不成钢的黄浚炫（姜龙虎灵魂附身版，下同）决心向两个白眼狼复仇，守住最盛集团、夺回原本属於自己的一切。他以实习生身份重新进入公司，发现多年来藏在国外的小女儿姜莞尔（李宙明 饰），竟然也不顾哥哥姐姐的威胁，毅然返回这一凶险之地。



深藏「老狐狸灵魂」！李浚荣老练气场炸裂

随著剧情推进，顶著年轻肉体的姜龙虎开始动用只有老会长才知道的内部绝密消息，对企图独吞公司的双胞胎逐一精准打击。

剧中最精彩的笑点之一，莫过於黄浚炫明明外表只是个刚进公司、连影印机都不太会用的菜鸟实习生，却常常在言语间不自觉摆出高高在上的会长架势，屡屡对高层出言不逊、 疯狂越权，吓得同事们恐慌不已！偏偏他的发言总能一针见血，不仅让合作对象心服口服，连他的直属部长都一边觉得这菜鸟好奇怪，一边又像被洗脑一样对他言听计从。



最好笑的是，小女儿姜莞尔对这个来路不明的实习生防备心极重，令他在内心疯狂吐槽：「我是你父亲！」



除了剧本爽度破表，男主角李浚荣的演技更是疯狂加分！他顶著一张爱豆出身的帅脸，却把老谋深算的会长霸气诠释得入木三分；而面对复仇对象时，野心勃勃的腹黑眼神更加令人汗毛竖起！



收视狂飙翻倍！复仇第一步全网大呼「太痛快」

最新剧情中，黄浚炫以「共同对抗双胞胎」为由，成功说服了毫不知情的小女儿姜莞尔结成联盟。 他凭藉著对贪婪人性的精准洞察，一举截获了姜在成藏匿的巨额秘密资金，整个过程惊心动魄、节奏快到起飞！而在杀伐果断之余，黄浚炫在远处默默守望、深情照顾妻女的温暖举动，也让观众看到他在杀伐果断之外的另一面。



虽然首集收视率仅有 3.7%，但凭藉著全网看过都说赞的逆天口碑平稳暴涨，第四集直接冲破 8.2%，最高瞬间收视率更飙到 8.8%， 足足翻了两倍多！在即将播出的第五集预告中，黄浚炫将进一步挑动双胞胎内斗，而小女儿似乎对他的真实身份起了疑心，剧情高潮迭起，根本让人等不及啦！

Viu Original 原创奇幻韩剧《新进社员姜会长》逢星期六、日晚间火热更新，香港剧迷快备好爆米花，与韩国同步追看这场最痛快的「魂穿商战复仇记」吧！



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