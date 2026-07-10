ITZY留眞驚喜客串《新進社員姜會長》大結局　與李濬榮靈魂互換演技獲好評！

人氣女團 ITZY 留眞客串熱門韓劇《新進社員姜會長》展現了自然流暢的演技，她也分享了特別出演的心得感想。

留眞近日驚喜現身JTBC週末劇《新進社員姜會長》最終回。該劇根據尼爾森韓國統計，全國收視率達13.6%，並在熱烈迴響中圓滿落幕。



劇中，留眞飾演的角色保留了「ITZY成員留眞」身分設定，與主角黃浚炫（李濬榮 飾）因身體相撞而發生靈魂互換。面對突如其來的靈魂交換，她一臉難以置信地摀住嘴巴、慌張不已，並以生動的表情演出說：「我要瘋了」、「這不是真的吧」、「等一下，不是我」、「真正的是那邊那位」等台詞，成功完成逗趣十足的喜劇橋段。

留眞以貼合角色的演技為劇情增添不少趣味，觀眾也紛紛給予好評，認為她的演技語調自然，且擁有作為演員相當有魅力的外貌。雖然戲分不多，仍成功留下深刻印象。之後她也透過個人社群分享拍攝花絮照，並表示：「很開心能有這麼好的機會特別出演《新進社員姜會長》最後一集！非常感謝前輩們和所有工作人員的照顧，能參與其中真的非常榮幸。」



成功完成此次特別出演後，留眞接下來還將出演即將上映的電影《剃刀》、《地上的夜晚》、《高中生刑警》等作品，正式拓展演員活動版圖。

另一方面，留眞所屬團體ITZY今年2月在第三次世界巡迴演唱會首爾場，首度公開〈THAT'S A NO NO〉舞台演出，獲得現場觀眾熱烈迴響。

目前ITZY正持續展開世界巡迴演唱會，在全球粉絲關注下，將從11日（以下皆為當地時間）的馬尼拉站出發，接著前往8月15日澳門、9月5日台北、9月11日倫敦、9月13日阿姆斯特丹、9月15日巴黎、9月17日法蘭克福，以及10月3日新加坡等世界主要城市與粉絲見面。

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