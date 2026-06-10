李孝利30年前街訪瘋傳，「滿滿膠原蛋白」嫩樣出土！前記者嚇傻：隨便選到傳奇

「天后」李孝利出道前的青澀模樣最近又被翻出來討論，一段30年前的街頭訪問影片在網路上瘋傳。 當時親自採訪她的前記者、現任主播權順表，最近在廣播節目中回憶這段超神奇的緣分，直言「根本沒想到她會變成天后」！

權順表在MBC廣播節目《權順表的新聞High Kick》中透露大約30年前他為了做跟經濟不景氣相關的市民訪問，需要在路邊找路人受訪。 他說：「我那時候在街上找看起來很聰明、好像對社會問題很有想法的年輕人，後來看到一個年輕女生，就決定訪問她。 」

訪問結束後，權順表完全忘記這件事，直到20幾年後，有個後輩傳訊息給他說：「前輩，這個影片最近很紅喔！」他點開一看當場嚇傻：「我居然訪問到李孝利！」他笑說那時候李孝利根本還沒出道，他完全不知道她是誰，甚至連自己做過這個訪問都忘了。權順表回憶：「當年會選她受訪，就是因為她長得太漂亮、看起來又很聰明。 那時候她大概剛高中畢業吧，眼神非常純淨。」他還自豪地說：「街頭訪問隨便找人是很容易失敗的，要很快找到感覺會講話的人，我這方面還滿有天賦的啦！後來重看影片才恍然大悟，『啊，原來我那時候會選她就是因為這個啊』。」



曝光的影片中，當時還滿臉膠原蛋白、嬰兒肥都還沒消的李孝利被問到「怎麼預測新年的經濟狀況」時，很有自信地回答：「去年經濟太不好了，我想今年應該會好轉吧！」招牌的瞇瞇笑眼當時就已經很明顯。



李孝利在1998年以女團Fin.K.L.成員身分出道，之後更成為韓國代表性的女歌手和綜藝人，至今依舊活躍於演藝圈。 這段30年前的青澀訪問意外出土，也讓粉絲感嘆：「果然是天后，從小就與眾不同！」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞