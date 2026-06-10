秀英、郑敬淏分手！14年情断引热议，洪锡天「放闪爆料」又被挖出！两人前一天还在IG晒照...

少女时代成员秀英跟演员郑敬淏惊传分手，两人结束长达14年的恋情，消息一出让不少粉丝直呼「太可惜了」。 据韩媒报导，两人因为行程越来越忙、聚少离多，自然而然就渐行渐远，最后决定退回同事关系。

秀英所属经纪公司跟郑敬淏的公司也都证实：「两人确实分手了，以后会当好同事。」这对情侣档从2012年开始交往，2014年公开认爱后一直稳定交往，是演艺圈公认的长寿情侣，甚至常被传结婚消息，如今分手让许多粉丝都超震惊。

就在分手消息传开后，艺人洪锡天过去在节目上的爆料又被网友挖出来讨论。 洪锡天曾在《最近男人生活-新郎课程》中提到秀英亲姊姊崔秀珍，开玩笑说：「秀英跟郑敬淏感情还好吧？ 每次都来我店里，还在那边送戒指、送礼物。」语气中充满「嫉妒」。 崔秀珍当时也回应：「他们真的很好，两个人很常送彼此礼物，已经恋爱12年了，换作一般人应该早就吵架了，但他们感情真的很好，都不会生气。」



两人分手的消息曝光前几个小时，郑敬淏还在IG上PO出爱犬「淏英」的照片，写著「放屁精」。 这只狗狗的名字其实是从两人名字中各取一个字组成的，2020年他们还曾po出写著「淏英、爱凤（两人的另一只狗） 要长长久久在一起」的蛋糕，满满回忆让粉丝看了超不舍。



而秀英则是在分手消息曝光前一天（8日），接连PO出好几张近况照，照片中她露出灿烂笑容，看起来悠闲自在，无论是休闲T恤还是黑色洋装都美翻，完全不受情变影响。





网友看到消息后纷纷留言：「交往那么久居然分手了，好震惊」、「完全没预料到」、「祝福两人各自幸福」、「14年真的不容易啊」。

秀英跟郑敬淏公开恋爱后，一直以来都是演艺圈模范情侣，两人互相支持、感情稳定，没想到最后还是没能走进礼堂，让不少一路看著他们走来的粉丝感到相当遗憾。 如今两人决定整理好感情，各自专注在工作上，也希望大家能给予祝福。

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