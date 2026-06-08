李浚赫顛覆形象挑戰驅魔神父！新劇《覺醒》驚悚預告曝光，網崩潰：竟然要等到2027？

李浚赫的新劇《覺醒》公開預告啦！但竟然要等到2027年才可以看到！！

SBS新劇《覺醒》由李浚赫、吳藝珠、尹世雅和柳茶憐主演，講述轉學到大峙洞高中的女學生孔河朗（吳藝珠 飾），因服用提升成績的「覺醒劑」，進而開始聽見死者聲音，而驅魔神父（李浚赫 飾）則被派入校園調查並試圖拯救學生。



劇中，李浚赫飾演被派往聖靈高中的驅魔神父「安東尼奧」，負責追查校園內發生的異常現象。今日（8）公開的預告中，可以看到被附身的學生、染血走廊、詭異笑聲與壓迫感十足的音效交錯出現，整體氛圍相當驚悚。他也在預告中低聲表示「驅魔儀式的開始，是從觀察被惡靈附身的人開始的」，正式揭開事件序幕，隨後更親自進行驅魔儀式，並直言「我會把你從那孩子身體裡趕出去」，與惡靈展開正面對抗。



最讓人期待的是，李浚赫這次幾乎徹底顛覆以往形象，從水中場面、火場場景到驅魔儀式都親自投入演出，存在感非常強烈。這也是他首次挑戰驅魔＋驚悚奇幻題材主角，讓不少劇迷都相當期待。而《覺醒》預計在2027年播出，大家就…再等等啦！



不少網友看完預告後表示：「果然司祭服是靠顏值」、「李浚赫好帥啊」、「瘋了…2027年什麼時候來」、「讓我怎麼等那麼久啊！不能就下個月播出嗎」、「竟然還要等到2027年，才看到穿著司祭服的李浚赫」、「要見李浚赫司祭就要被惡靈纏住啊」、「爲什麼不是今年夏天」、「這臉真的會讓惡靈直接退散」等，討論相當熱烈。

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