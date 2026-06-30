孔升妍有望加盟《泰然的謊言》！繼《你也是人類嗎？》後睽違多年再與李濬赫合作，劇迷期待兩人再度合作

繼《你也是人類嗎？》後，孔升妍與李濬赫有望再次攜手合作！這組合大家期待嗎？

今日，有韓媒報導孔升妍將出演《泰然的謊言》。對此，所屬經紀公司 VARO娛樂回應：「孔升妍確實收到了《泰然的謊言》的出演邀約，目前尚未確定。」至於具體角色與選角細節，公司則未進一步透露。



李浚赫則已於今年2月確定出演該劇。他將在改編自金彥熙作家同名人氣網路小說的《泰然的謊言》中，飾演TK集團會長太時奐的外孫「太俊燮」，是一位在財閥家族中也被稱為「完美男人」的重要角色。



《泰然的謊言》的特別之處，在於該劇與李鐘奭已確定出演的《以燮的戀愛》共享同一世界觀。兩部作品皆改編自人氣網路小說，自單行本出版時便累積高度人氣，也獲得不少作品好評。由於兩部作品將呈現同一世界觀下不同主角的故事，因此未來如何影像化，以及兩部作品之間將如何串聯，也成為外界關注焦點。目前兩部作品也以同步製作為目標。



1993年出生的孔升妍，於2012年透過廣告模特兒身分正式出道，之後出演《你也是人類嗎？》、《花黨：朝鮮婚姻介紹所》、《災後調查日誌》系列、《惡緣》等作品，逐漸累積演技實力。今年5月，她也在圓滿落幕的《21世紀大君夫人》中展現亮眼表現，獲得觀眾好評。



另外，孔升妍與李浚赫過去曾在2018年播出的《你也是人類嗎？》合作，當時兩人分別飾演PK集團助理保鑣與南信（徐康俊 飾）的秘書。若此次《泰然的謊言》合作成真，也將是兩人睽違多年後再度攜手合作，讓劇迷更加期待。



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