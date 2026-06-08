李浚赫颠覆形象挑战驱魔神父！新剧《觉醒》惊悚预告曝光，网崩溃：竟然要等到2027？

李浚赫的新剧《觉醒》公开预告啦！但竟然要等到2027年才可以看到！！

SBS新剧《觉醒》由李浚赫、吴艺珠、尹世雅和柳茶怜主演，讲述转学到大峙洞高中的女学生孔河朗（吴艺珠 饰），因服用提升成绩的「觉醒剂」，进而开始听见死者声音，而驱魔神父（李浚赫 饰）则被派入校园调查并试图拯救学生。



剧中，李浚赫饰演被派往圣灵高中的驱魔神父「安东尼奥」，负责追查校园内发生的异常现象。今日（8）公开的预告中，可以看到被附身的学生、染血走廊、诡异笑声与压迫感十足的音效交错出现，整体氛围相当惊悚。他也在预告中低声表示「驱魔仪式的开始，是从观察被恶灵附身的人开始的」，正式揭开事件序幕，随后更亲自进行驱魔仪式，并直言「我会把你从那孩子身体里赶出去」，与恶灵展开正面对抗。



最让人期待的是，李浚赫这次几乎彻底颠覆以往形象，从水中场面、火场场景到驱魔仪式都亲自投入演出，存在感非常强烈。这也是他首次挑战驱魔＋惊悚奇幻题材主角，让不少剧迷都相当期待。而《觉醒》预计在2027年播出，大家就…再等等啦！



不少网友看完预告后表示：「果然司祭服是靠颜值」、「李浚赫好帅啊」、「疯了…2027年什么时候来」、「让我怎么等那么久啊！不能就下个月播出吗」、「竟然还要等到2027年，才看到穿著司祭服的李浚赫」、「要见李浚赫司祭就要被恶灵缠住啊」、「爲什么不是今年夏天」、「这脸真的会让恶灵直接退散」等，讨论相当热烈。

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