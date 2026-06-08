《菜鳥伙房兵》朴志訓喊話：「明年一定要進入海軍陸戰隊服役！」不過謝絕成為真正的伙房兵～

由舞台選秀團體出身，不斷擴張自己戲路的演員朴志訓，在近期熱播中的電視劇《菜鳥伙房兵》人氣直升，角色相當討喜，而他日前也無預警透露自己明年即將入伍的計畫，希望進入海軍陸戰隊，不過卻謝絕成為真正的伙房兵喔！

以同名原著漫畫《菜鳥伙房兵》改編為電視劇版本，劇情描述一位新兵入伍時，因能看見如同遊戲的浮動選擇畫面而跟隨指示完成一個個任務，從一開始的菜鳥培養出過人的料理技能，也得到許多同袍及長官的認同。朴志訓夾帶著主演千萬電影《王命之徒》「端宗」的人氣，持續以《菜鳥伙房兵》進攻小螢幕，截然不同的演技也獲得許多觀眾們的肯定。



在拍攝完《王命之徒》後立即投入《菜鳥伙房兵》的拍攝，朴志訓表示沒有特別想演出開朗的角色，只是相當好奇自己做料理的樣子，加上劇本本身也相當有趣，於是決定演出並好好表現出新兵特有的天真跟彆扭，劇中也有不少荒謬的想像場景，即使要朴志訓穿上海帶女神裝，或是扮成同袍的奶奶等，他的表現也同樣投入，完全零偶包的演出。



現在的朴志訓也收到了各式各樣的角色提案，他笑著說還沒有完全確認完畢，如果像劇中姜成宰一路以來作為伙房兵的成長，他心目中的自己還處於初級與中級的演員，謙虛地說自己還有很多尚未嘗試過的味道，譬如自己也想挑戰演出反派角色以及黑色題材，晉升為更高等級的演員。



對於明年入伍的計畫，朴志訓也透露出自己的期待，演出《菜鳥伙房兵》並沒有讓他想要成為真正的伙房兵。朴志訓還提到原本以為在拍攝間能夠培養自己對料理產生興趣，沒想到是越來越疏遠，但也更加了解吃飯對阿兵哥的重要性。朴志訓表示對於高強度的訓練有幻想，因此正在準備報考海軍陸戰隊服役，期待明年可順利入伍。



在入伍之前，今年仍然工作滿檔的朴志訓，在電影與電視劇播畢後，仍然即將進行Wanna One的合體活動、發行新的個人專輯，以及相隔7年又再度重啟的個人粉絲演唱會。《菜鳥伙房兵》每週一二晚間熱播中。

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