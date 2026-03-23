《王命之徒》選角神來一筆！這位竟是真·王室子弟！ 導演爆：他真的姓李

電影《王命之徒》熱映之際，劇組一個驚人幕後秘辛再度引發熱議！在片中飾演錦城大君的李浚赫，竟然真的是朝鮮王室的後代子孫，導演張恆俊日前在舞台問候時無意間踢爆這個「王室級」秘密，讓全場觀眾當場驚呆！

張恆俊導演上個月中在首爾的《王命之徒》舞台問候上，突然脫口而出：「飾演錦城大君的李浚赫，其實是貨真價實的王孫。」他進一步透露李浚赫是全州李氏出身，而且是世宗大王的哥哥「孝寧大君」的直系子孫，導演還特別強調：「請大家不要忘記，李浚赫是真的有王室血統！」



這段話曝光後粉絲們瞬間炸鍋，紛紛留言：「難怪氣場這麼強」、「原來氣質是骨子裡帶出來的」、「聽說古代王族都長得帥，果然有遺傳」。 不少人回頭重看李浚赫在片中的演出，越看越覺得那股王室威嚴根本是本色演出。



《王命之徒》講述1457年癸酉靖難後，被流放到寧越的端宗李弘暐，與為了振興村莊自願前往流放地的村長嚴弘道之間的故事。 李浚赫特別出演端宗的叔叔、同時也是策畫端宗復位的錦城大君，雖然戲份不多，卻成為片中關鍵人物。



張恆俊導演先前在試映會上也提到選角緣由：「錦城大君在歷史上是很正義的人物，他是世宗大王的兒子中唯一到最後都想守護端宗的人，始終忠心耿耿地疼愛這個侄子。」導演認為這個角色必須要夠有魅力，才能詮釋出那種「明知不可為而為之」的孤獨王室氣質，結果團隊一提到李浚赫，所有人都點頭，而他也爽快答應演出。

沒想到這一選，竟然選到了「真王子」頭上！網友笑稱：「這下連演都不用演，直接本色上陣就好。」只能說《王命之徒》連選角都藏著王室密碼，難怪整部片的歷史底蘊這麼到位。

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