席捲亞洲再攻破北美Top 10！金武烈、李星民主演《鐵拳教育》熱度全面狂飆，衝上全球第3＋橫掃25國及地區冠軍

最近 Netflix 的《鐵拳教育》大家有追嗎？一上線就話題爆發，直接衝上排行榜冠軍，人氣超驚人！

據 OTT 排名統計網站 FlixPatrol 數據顯示，《鐵拳教育》目前已在台灣、香港、新加坡、泰國、印度、菲律賓等共25個國家及地區登上 Netflix 排行榜冠軍，韓國更連續兩天穩坐第1名。此外，該劇也成功衝上 Netflix 全球TV節目排行榜第3名，較前一天再上升兩個名次，人氣持續攀升。



值得一提的是，《鐵拳教育》不僅席捲亞洲市場，更成功打進北美 Netflix Top 10。加拿大排名第5，澳洲與紐西蘭則分別位居第6名，即使在英語系國家也展現亮眼成績。

《鐵拳教育》由金武烈、李星民、秦基周及 P.O（表志勳）主演，改編自同名人氣網漫，講述為了守護教育現場與教師權益而成立的「教師權益保護局」，站在受害者一方整頓校園亂象的故事。劇集上線後憑藉貼近現實的議題、節奏明快的劇情以及痛快俐落的動作場面收穫大量好評，也讓全球排名持續走高。



隨著亮眼成績公開，《鐵拳教育》也在韓網掀起熱烈討論。韓網友：「看完第三集就停不下來」」、「金武烈很帥氣，主演演技都很好」、「電視劇製作得好、改編得好，IG 和 Youtube 的反應都很好，金武烈遇到人生角色」、「劇情發展很快，很有趣」、「原作雖然有問題，但是人氣很高，改編得很好」、「學生和家長演員都是新鮮面孔，演技都很好」、「第5集有很多值得思考的地方」、「最近 Netflix 中最值得一看的」、「因爲原作不看」、「真的是《模範計程車》的校園版」等，反應非常熱烈。



雖然原作過去曾引發部分爭議，但隨著劇集正式公開，觀眾焦點也逐漸回到作品本身。在口碑持續發酵之下，《鐵拳教育》後續能否再刷新全球成績，也備受關注。

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