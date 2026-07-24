Disney+《殺人者的購物中心2》李棟旭進化2.0！世界觀再延伸　岡田將生登場竟殺了「他」

第一季被《紐約時報》評選為全球最佳影集之一，在各界引領期盼之下，由男神李棟旭主演的《殺人者的購物中心2》終於回來了！這次不同於第一季，除了火力更升級之外，連帶李棟旭都是以2.0完全體回歸！至於當時什麼都不懂的姪女金慧埈，也成長為能獨當一面的關鍵人物，叔姪聯手將迎戰全面升級的跨國敵對勢力，不僅槍戰、近身搏鬥全面加碼，而且日本人氣演員岡田將生也驚喜加盟，日韓兩大男神首度同台飆戲，一開播就掀起滿滿話題。

首集就是大場面！

光是第一集就直接祭出高規格大場面，讓觀眾腎上腺素瞬間飆升！不只機器狗、無人機全數出動，每位角色也重新拿起最擅長的武器投入戰局。鄭進灣（李棟旭飾演）一開頭就直接現身，果然在第一季的最後的假死是為了混淆巴比倫！他再次拿起熟悉的手槍殺進敵營，每一幕都火力全開，讓人看得目不轉睛，其中鄭進灣與機器人的近身肉搏更讓人看得直呼過癮！

而首集最令人熱血沸騰的，還有鄭進灣與貝爾（趙漢善飾演）之間的正面交鋒！鏡頭跟著兩人的攻防高速旋轉，下一秒又貼近兩人，這種拳拳到肉的打戲，彷彿將觀眾直接拉進戰場中央。而兩位演員行雲流水般的動作設計，完全不冷場，也再次證明《殺人者的購物中心2》在動作戲上的製作規格，比第一季更上一層樓。





終究逃不出鄭進灣的世界

一開始為了逃出叔叔鄭進灣那種兵戎相見的世界，鄭智安（金慧埈飾演）選擇離開到漁村生活，儘管如此，她依然時常看見自己親手殺掉的李聖祖（徐賢宇飾演）如影隨形，也讓內心的恐懼日夜襲來。好在漁村除了有一群討海為生的奶奶們之外，還有一名總是替奶奶們忙進忙出的年輕男孩于珍。

于珍的存在讓鄭智安內心起了變化，沒想到某天兩人在同一艘船上時，突然海巡人員突襲檢查，這時明顯看出于珍慌了手腳，未料下一秒他竟搬出一箱裝滿手槍的魚箱全部丟入海裡，鄭智安震驚之餘，更發現對方手機上亮著來自Murthehelp的訊息，寫下：「何時可以交貨？」種種跡象都顯示，原來鄭智安根本沒有逃出鄭進灣的世界，原來危機早就到來。



200萬美元懸賞金

順利竊到巴比倫主機的鄭進灣等人，卻因為主機層層關卡太多頻頻卡關。就在一群人苦惱於如何破解時，鄭進灣突然看到尋人啟事上多了一個名字，就是姪女鄭智安，而且是緊急尋人公告，懸賞金高達200萬美元！原以為姪女已經平安生活的鄭進灣，再次看到熟悉的面孔驚訝不已，也代表著他必須回到她身邊，一場腥風血雨即將正式展開！



巴比倫東亞分部

早在《殺人者的購物中心2》開播前，不少劇迷就已經開始期待新角色～韓裔日本演員玄理與日本人氣男星岡田將生的登場！果然沒有讓大家等太久，在第二集中，玄理就以東亞分部負責人草薙仁登場，而岡田將生則是一身帥氣勁裝，騎著重機現身。

儘管岡田將生還沒公布真正身份，不過一通與草薙仁的電話，親密地對她說「我想你了」、「韓國怎麼樣？」都能看出兩人的關係不一般。另外讓劇迷震驚的，莫過於巴比倫高層李勇韓（安吉強飾演）竟然在第二集就死在岡田將生飾演的角色刀下，究竟這兩人的背景如何？請繼續鎖定Disney+原創劇《殺人者的購物中心2》！





除了《殺人者的購物中心2》之外，Disney+下半年也將祭出一波韓劇強檔接力登場！由南宮珉、金大明與李雪主演的《婚姻之後》，開播後前兩集收視率一路突破6%，原本以為是浪漫愛情劇，沒想到劇情急轉直下成犯罪懸疑反轉劇，讓不少劇迷看得超入迷。

而8月7日則由《財閥X刑警2》接棒登場，力量男神安普賢再度化身靠「鈔能力」辦案的財閥刑警，全新加入的鄭恩彩則將與他從一見面就火藥味十足，兩人究竟會碰撞出什麼樣的火花，成為第二季最大亮點之一。此外由玄彬、鄭雨盛、禹棹奐主演、聚焦權力鬥爭的《韓國製造2》也即將在9月上線，勢必再掀新一波追劇熱潮。

另一部話題新作《再婚皇后》同樣未演先轟動，改編自超人氣網路小說，由申敏兒、李鍾碩、朱智勛與李世榮攜手主演，四人將展開錯綜複雜的四角宮廷戀。

當然呼聲最高的秀智與金宣虎的奇幻愛情劇《魅惑》也只有在Disney+看得到！兩人繼《Start-Up》後睽違6年二度合作，故事以「絕美吸血鬼×窮畫家」的新鮮組合掀起熱議。多部好劇連番登場，如果現在還沒訂閱Disney+，追劇進度恐怕要落後大家一大截囉！

Disney+ 原創劇《殺人者的購物中心2》每週三 下午16:00更新兩集

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