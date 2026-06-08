金秀賢7月空降菲律賓拍廣告宣告復出！時隔一年甩「誘拐未成年」世紀冤案

今日據金秀賢所屬經紀公司，金秀賢已敲定於 7 月 14 日在菲律賓為時尚服飾品牌「BENCH」進行廣告拍攝，作為暫停活動1年之久後復出的首個公開行程。 由於廣告代言極度依賴模特在大眾心中的形象，因此品牌方選擇再度起用金秀賢作為代言人，可謂意義重大。

回顧過去這一年，金秀賢因捲入已故女星金賽綸未成年時期的桃色緋聞，演藝事業遭受毀滅性重創，不僅主演的Disney+ 新劇《山寨人生》被迫停擺，更遭到多個代言品牌解約，索賠總額高達 100 億韓元，處境令人揪心。



然而，隨著爆料主力「橫豎研究所」代表金世義近期因涉嫌散佈虛假事實等罪名遭到拘留起訴，金秀賢的處境迎來了全面扭轉。 警方認定，金世義利用AI偽造已故金賽綸的聲音，甚至連當時作為交往證據提出的 KakaoTalk對話紀錄也是憑空捏造的。 法院以「有湮滅證據及逃亡之虞」為由簽發了拘票，雖然金世義提起「拘留合法性審查」，但已於本月 2 日遭到法院駁回。

金秀賢所屬經紀公司 GOLDMEDALIST 也於本月 5 日公開了警方的調查進度，指出金世義涉嫌名譽毀損、違反《反跟蹤法》、違反《性暴力處罰法》（散佈拍攝物等）、強迫未遂及恐嚇等多項罪名。 鑑於案情重大，警方已將金世義移送檢察機關。



金世義被拘留後，金秀賢方的法律代理人（律師）面對媒體痛批金世義散佈未經證實的指控、扭曲事實因果來操弄大眾輿論，導致了史上首見的惡劣事件，推估造成的財物損失規模高達 300 億韓元，預計將對金代表提起天文數字級別的索賠訴訟。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞