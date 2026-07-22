《鐵拳教育》「奉靳代」P.O 濟州島休假期間發生車禍！過馬路時遭車輛撞上，所幸已平安出院

Block B 出身演員 P.O（表志勳）日前在濟州島遭遇交通事故，消息曝光後受到外界關注。所幸事故並未造成重大傷害，目前已完成治療並平安出院。

22日，所屬公司 Artist Company 向韓媒表示：「19日晚上9點56分左右，P.O 與友人前往濟州島休假期間，在步行途中與車輛發生碰撞。」根據濟州西部警察署調查，當時 P.O 在濟州市翰林邑一處道路過馬路時，遭 A 先生駕駛的車輛撞上，隨後因手肘與膝蓋等部位受傷，被送往醫院接受治療，所幸傷勢並不嚴重。



警方表示，目前尚未發現駕駛涉及酒駕或闖紅燈等違規情況，詳細事故經過仍在調查中。

另一方面，P.O 近期出演 Netflix 原創韓劇《鐵拳教育》，飾演教權保護局事務官「奉靳代」一角，憑藉自然又討喜的演技成功圈粉。劇中他詮釋外表迷糊、實則擁有敏銳觀察力的角色，成為不少觀眾喜愛的亮點人物，也透過作品受到全球觀眾關注。該劇更曾登上 Netflix 韓國影集歷代人氣排行前四名，獲得廣大好評。



此外，P.O 也確定出演SBS熱門劇集《好搭檔》第二季，預計將展現不同於以往的角色魅力。隨著新作品陸續與觀眾見面，也期待他帶來更加成熟多元的演技。



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