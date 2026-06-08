席卷亚洲再攻破北美Top 10！金武烈、李星民主演《铁拳教育》热度全面狂飙，冲上全球第3＋横扫25国及地区冠军

最近 Netflix 的《铁拳教育》大家有追吗？一上线就话题爆发，直接冲上排行榜冠军，人气超惊人！

据 OTT 排名统计网站 FlixPatrol 数据显示，《铁拳教育》目前已在台湾、香港、新加坡、泰国、印度、菲律宾等共25个国家及地区登上 Netflix 排行榜冠军，韩国更连续两天稳坐第1名。此外，该剧也成功冲上 Netflix 全球TV节目排行榜第3名，较前一天再上升两个名次，人气持续攀升。



值得一提的是，《铁拳教育》不仅席卷亚洲市场，更成功打进北美 Netflix Top 10。加拿大排名第5，澳洲与纽西兰则分别位居第6名，即使在英语系国家也展现亮眼成绩。

《铁拳教育》由金武烈、李星民、秦基周及 P.O（表志勋）主演，改编自同名人气网漫，讲述为了守护教育现场与教师权益而成立的「教师权益保护局」，站在受害者一方整顿校园乱象的故事。剧集上线后凭藉贴近现实的议题、节奏明快的剧情以及痛快俐落的动作场面收获大量好评，也让全球排名持续走高。



随著亮眼成绩公开，《铁拳教育》也在韩网掀起热烈讨论。韩网友：「看完第三集就停不下来」」、「金武烈很帅气，主演演技都很好」、「电视剧制作得好、改编得好，IG 和 Youtube 的反应都很好，金武烈遇到人生角色」、「剧情发展很快，很有趣」、「原作虽然有问题，但是人气很高，改编得很好」、「学生和家长演员都是新鲜面孔，演技都很好」、「第5集有很多值得思考的地方」、「最近 Netflix 中最值得一看的」、「因爲原作不看」、「真的是《模范计程车》的校园版」等，反应非常热烈。



虽然原作过去曾引发部分争议，但随著剧集正式公开，观众焦点也逐渐回到作品本身。在口碑持续发酵之下，《铁拳教育》后续能否再刷新全球成绩，也备受关注。

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