二代團辣姐徐仁英離婚2年閃電再婚！甜嫁大6歲科技新貴CEO，一見鐘情驚呼「這一點」太有魅力

南韓演藝圈今日（7日）一早就傳出粉紅好消息！二代女團 Jewelry 出身、以犀利直率作風聞名的女星徐仁英（徐寅永），爆出與娛樂內容企業「NP」的崔志勳代表熱戀中，更預計將於今年下半年舉辦婚禮！隨後，徐仁英也大方發聲證實喜訊，讓粉絲大批紛紛送上祝福。

熟人牽線一見鍾情！情定大6歲科技CEO

據了解，抱得美人歸的準新郎崔志勳出生於 1978 年，比徐仁英大 6 歲，他所執掌的 NP 公司是南韓遊戲巨頭 Com2uS 旗下的超人氣媒體子公司，專門利用頂級「NP XR Stage」技術製作最新的延展實境（XR）體驗內容，在業界可說是身家不凡的科技新貴。



兩人當初是透過熟人介紹相識，初次見面就擦出猛烈火花。 徐仁英上月在個人 YouTube 頻道《改過遷善徐仁英》中，便忍不住大方放閃。 她甜笑透露，對方其實並非完全符合她喜歡的類型，但當時她和朋友聚會時突然傳訊息叫對方過來，沒想到男方走進來時，不但臉上掛著微笑，眼神更毫不避諱、直勾勾地看著她。 徐仁英當場被對方的姿態擊中，直呼：「太有魅力了！沒錯，那個人就是我現在的男朋友！」



「小學開始沒單身過！」自爆失婚 2 年無縫換 3 男

回顧徐仁英的感情史，向來敢言的她簡直是「戀愛教科書」。 她曾於 2023 年 2 月與一名圈外企業家風光大婚，可惜婚姻僅維持了短短一年多，便在 2024 年 11 月宣告協議離婚。 徐仁英坦言當時因母親突然過世便打算結婚引退，結果婚姻生活跟想像中不一樣，令她感到非常孤單、甚至患上憂鬱症，最終選擇離婚。



不過，徐仁英並未對愛情失去信心，甚至在節目中自爆：「從國小開始，戀愛就從來沒有停過！目前為止一直都是戀愛進行式。」更坦言，光是離婚後的這兩年內，交往過的男朋友就有 3 個，身邊更是隨時都有人在曖昧！

雖然上個月被問到再婚進度時，她還一度打太極表示：「不是不想結，但沒想過會這麼快啦！」結果不到一個月就宣佈結婚計劃，閃瞎全網。



徐仁英自 2002 年出道以來，不論是 Jewelry 時期的神曲〈Superstar〉、〈One More Time〉，還是個人單飛後的洗腦歌〈Cinderella〉，都奠定了她無可取代的辣姐地位。 今年3月開設YouTube 頻道《改過遷善徐仁英》，更是在短時間內迅速吸引了 82 萬名訂閱者，再次印證不凡人氣。

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