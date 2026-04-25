徐仁英登《劉Quiz》淚揭母親因她「失禁」！母3個月後離世 她跪送火葬場決心活下去

歌手徐仁英最近上 tvN 節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，不僅大聊睽違10年回歸的心情，還首度揭開藏在心裡很久的傷痛，讓現場所有人聽了都跟著掉淚。

節目官方帳號日前公開了一段預告，標題寫著「盛裝打扮、睽違10年回來的女王徐仁英登場」。 影片中，劉在錫看到她華麗又超長的水晶指甲，好奇問說「這現在是流行嗎？」結果徐仁英妙回：「我也不知道是不是流行，這只是我最後僅存的一點俗世留戀啦。」一句話笑翻全場。

她還分享自己開頻道短短兩週就衝破1400萬觀看次數，當下她反問製作人「我有到這種程度喔？」再度讓大家笑出來。不過歡樂氣氛沒維持太久，徐仁英接下來話鋒一轉，開始坦承過去最黑暗的時期。 她含淚說，曾經有一次試圖做極端選擇（輕生），當時媽媽嚇到直接失禁。 更讓人心碎的是，事隔三個月後，媽媽就離開人世了。 徐仁英悲痛地表示：「我下定決心要活下去的那一瞬間，就是母親被送進火葬場的時候。 那時候我真的覺得『原來死亡也沒什麼大不了的』。 我開始想：『我要怎麼做才能好好活著？ 媽媽會希望我這樣活著嗎？』我真的很想讓她看到我過得很好的樣子。」這段告白讓錄影現場瞬間陷入一片寂靜，徐仁英也忍不住淚流滿面。



過去以直率、潑辣形象被封為「跨越線條的角色」的徐仁英，這次在《劉QUIZ》中，誠實告白自己年少輕狂的過往，也對一直守在身邊的家人表達滿滿感謝。 睽違10年重返螢光幕的她，這次的真心話預計又會讓觀眾跟著又笑又哭。

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