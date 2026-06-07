二代团辣姐徐仁英离婚2年闪电再婚！甜嫁大6岁科技新贵CEO，一见钟情惊呼「这一点」太有魅力

南韩演艺圈今日（7日）一早就传出粉红好消息！二代女团 Jewelry 出身、以犀利直率作风闻名的女星徐仁英（徐寅永），爆出与娱乐内容企业「NP」的崔志勋代表热恋中，更预计将於今年下半年举办婚礼！随后，徐仁英也大方发声证实喜讯，让粉丝大批纷纷送上祝福。

熟人牵线一见钟情！情定大6岁科技CEO

据了解，抱得美人归的准新郎崔志勋出生於 1978 年，比徐仁英大 6 岁，他所执掌的 NP 公司是南韩游戏巨头 Com2uS 旗下的超人气媒体子公司，专门利用顶级「NP XR Stage」技术制作最新的延展实境（XR）体验内容，在业界可说是身家不凡的科技新贵。



两人当初是透过熟人介绍相识，初次见面就擦出猛烈火花。 徐仁英上月在个人 YouTube 频道《改过迁善徐仁英》中，便忍不住大方放闪。 她甜笑透露，对方其实并非完全符合她喜欢的类型，但当时她和朋友聚会时突然传讯息叫对方过来，没想到男方走进来时，不但脸上挂著微笑，眼神更毫不避讳、直勾勾地看著她。 徐仁英当场被对方的姿态击中，直呼：「太有魅力了！没错，那个人就是我现在的男朋友！」



「小学开始没单身过！」自爆失婚 2 年无缝换 3 男

回顾徐仁英的感情史，向来敢言的她简直是「恋爱教科书」。 她曾於 2023 年 2 月与一名圈外企业家风光大婚，可惜婚姻仅维持了短短一年多，便在 2024 年 11 月宣告协议离婚。 徐仁英坦言当时因母亲突然过世便打算结婚引退，结果婚姻生活跟想像中不一样，令她感到非常孤单、甚至患上忧郁症，最终选择离婚。



不过，徐仁英并未对爱情失去信心，甚至在节目中自爆：「从国小开始，恋爱就从来没有停过！目前为止一直都是恋爱进行式。」更坦言，光是离婚后的这两年内，交往过的男朋友就有 3 个，身边更是随时都有人在暧昧！

虽然上个月被问到再婚进度时，她还一度打太极表示：「不是不想结，但没想过会这么快啦！」结果不到一个月就宣布结婚计划，闪瞎全网。



徐仁英自 2002 年出道以来，不论是 Jewelry 时期的神曲〈Superstar〉、〈One More Time〉，还是个人单飞后的洗脑歌〈Cinderella〉，都奠定了她无可取代的辣姐地位。 今年3月开设YouTube 频道《改过迁善徐仁英》，更是在短时间内迅速吸引了 82 万名订阅者，再次印证不凡人气。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻