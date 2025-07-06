從miss A到Secret、Jewelry婚禮見證「女團姐妹情」還是「嫌隙」？秀智、韓善伙缺席隊友婚禮再掀不合疑雲

韓國娛樂圈近期多位女團出身的藝人相繼步入婚姻殿堂，儘管有昔日隊友親臨祝賀，卻也因「某位隊友未現身」再度引發不和傳聞。 從miss A、Secret到Jewelry，多組女團的婚禮再聚，卻也因部份成員缺席而掀起話題。

秀智未出席miss A隊友Min婚禮 粉絲遺憾四人未能重聚

6月7日miss A出身的成員Min在首爾與圈外企業家男友舉行婚禮。 當天包括同隊成員Jia、Fei，以及2AM的趙權、g.o.d朴俊亨等昔日JYP師兄師姐紛紛出席，SM藝人少女時代的孝淵、f(x)的Amber也現身祝賀。



然而，miss A出道成員秀智的缺席格外引人關注。這場婚禮是miss A解散8年來，成員首度大規模聚首，粉絲原盼望四人能合體重聚，卻因秀智缺席留下遺憾，也不免引發不合傳言。



Secret婚禮聚三缺一 韓善伙再陷不和風波

Secret成員宋枝恩於2023年10月與YouTuber朴維舉辦婚禮，現場由全炫茂主持，歌手殷秀、搞笑藝人趙慧蓮獻唱祝福。Secret成員全烋星、鄭河娜均到場，還負責灑花瓣祝賀。 然而，原四人中的韓善伙未出席，再度引發「她與隊友交惡」的揣測。



事實上，自2016年韓善伙退團轉往演員發展後，Secret合體時她多次缺席，2023年Secret迎來出道14周年，三位成員再度聚首，她仍未現身。不合傳言因此不脛而走。



Jewelry姐妹情生變？ 趙敏雅未獲邀惹爭議

女團Jewelry出身的趙敏雅在2021年結婚時，隊友徐寅永（徐仁英）、朴貞雅曾到場祝賀，展現20年深厚友情。 她也在社群平台提及「雖然李智賢沒能來，但心意與我們同在」，強調彼此情誼未變。



然而，2023年徐寅永結婚時，趙敏雅卻未出席，引發外界猜測兩人是否交惡。 她之後在個人SNS回應：「即使平時有聯絡，每次上節目，都被背後偷錄、我是看電視才知道她們三人錄了節目。」她也直言：「有人問為何沒去婚禮，但我根本沒收到邀請，怎麼知道在哪裡舉辦、幾點開始？」這段發言讓粉絲們震驚，讓人覺得看似和諧的女團關係，其實早已暗潮洶湧。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞