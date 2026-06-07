黃仁勳登《劉QUIZ》同框劉在錫！大跳《Kpop 獵魔女團》神曲〈Golden〉，網友驚呼：真的不是AI嗎？

近日訪韓的輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳參與tvN人氣綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》錄製，與國民MC劉在錫同框的畫面曝光後，立刻成為話題焦點。

《劉QUIZ》官方於6日透過社群平台公開錄影現場照片及影片。照片中，黃仁勳穿著招牌黑色皮衣，與劉在錫並肩而坐相談甚歡，兩人不時露出燦爛笑容，自然又輕鬆的互動，也讓觀眾更加期待節目播出。



最吸睛的是，官方同步公開的影片中，黃仁勳竟跟著 Netflix 熱門動畫《Kpop 獵魔女團》OST〈Golden〉開心起舞，展現與平時科技領袖形象截然不同的一面。《劉QUIZ》製作組更幽默寫下：「昨天沒去成的第三攤 KTV，今天來《劉QUIZ》補上了。」



影片曝光後立刻引發熱議，網友紛紛留言表示：「真的不是AI嗎？太神奇了」、「原來黃仁勳也這麼拼命工作」、「AI 都不敢生成的，所以要親自來」、「哈哈哈這怎麼回事？什麼時候請李在鎔會長也過來坐坐吧」、「哇～上了年紀也能帥氣」、「這麼熱的天氣，皮外套可以嗎」、「哦 太陽...啊原來是黃仁勳啊」，反應相當熱烈。

此前，CJ ENM 已宣布黃仁勳將在訪韓期間參與《劉QUIZ》錄製，這也是他首次出演韓國及海外綜藝節目。除了展現螢幕下親民又幽默的一面外，他也將在節目中分享創立輝達的歷程、公司成長故事，以及對 AI 時代發展趨勢的觀察與見解，讓不少觀眾相當期待。節目將於10日晚間8點45分（韓國時間）播出。

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