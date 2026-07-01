劉在錫新網路綜藝《要一起吃拉麵嗎？》7月開播！金南佶、朱智勛、尹敬浩同行展開美食之旅

由「國民MC」劉在錫為首的youtube頻道綜藝《DdeunDdeun》（뜬뜬）將在暑假推出《藉口GO》的全新衍生節目！人氣演員陣容一出立刻引發關注。

1日，《DdeunDdeun》透過官方頻道公開為期兩個月的暑假特輯「2026 Summer Road Series」完整播出行程。

此次企劃以劉在錫為核心，由多位來賓一同在戶外展開各種行程。根據公開的日程，除了曾在《藉口GO》頒獎典禮中獲得大賞的黃晸珉、李棟旭參與的《藉口GO》正篇外，還將陸續推出全新企劃的衍生節目《要一起吃拉麵嗎？》與《風向中》。



其中，《風向中》延續既有《風向GO》的節目形式，打造韓國國內旅行篇，將於8月1日上午9點公開首集。《要一起吃拉麵嗎？》則是由劉在錫、金南佶、尹敬浩、朱智勛攜手展開的一日美食旅行記。四人先前曾共同出演《藉口GO》100集特輯，影片在短短一個月內突破1300萬次觀看，獲得熱烈迴響。

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此次企劃源自金南佶一句「我一直很想拍一次吃拉麵的YouTube節目」的提議，並進一步發展成實際節目。拍攝當天，劉在錫與尹敬浩搭乘汽車，金南佶與朱智勛則騎乘機車前往目的地。據悉，四人沒有事先規劃固定路線，而是在現場即興決定行程安排，並在移動與用餐過程中持續聊天互動。





過去，《DdeunDdeun》推出《風向GO》、《鄉村度假》等擁有鮮明主題的衍生節目，皆獲得不錯的成績。此次也希望透過兩部全新作品，延續番外篇系列的人氣與成功。《要一起吃拉麵嗎？》將率先於7月11日、18日上午9點播出，共計兩集與觀眾見面。大家是不是也很期待呢～？！

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