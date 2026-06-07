黄仁勋登《刘QUIZ》同框刘在锡！大跳《Kpop 猎魔女团》神曲〈Golden〉，网友惊呼：真的不是AI吗？

近日访韩的辉达（NVIDIA）创办人兼执行长黄仁勋参与tvN人气综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》录制，与国民MC刘在锡同框的画面曝光后，立刻成为话题焦点。

《刘QUIZ》官方於6日透过社群平台公开录影现场照片及影片。照片中，黄仁勋穿著招牌黑色皮衣，与刘在锡并肩而坐相谈甚欢，两人不时露出灿烂笑容，自然又轻松的互动，也让观众更加期待节目播出。



最吸睛的是，官方同步公开的影片中，黄仁勋竟跟著 Netflix 热门动画《Kpop 猎魔女团》OST〈Golden〉开心起舞，展现与平时科技领袖形象截然不同的一面。《刘QUIZ》制作组更幽默写下：「昨天没去成的第三摊 KTV，今天来《刘QUIZ》补上了。」



影片曝光后立刻引发热议，网友纷纷留言表示：「真的不是AI吗？太神奇了」、「原来黄仁勋也这么拼命工作」、「AI 都不敢生成的，所以要亲自来」、「哈哈哈这怎么回事？什么时候请李在熔会长也过来坐坐吧」、「哇～上了年纪也能帅气」、「这么热的天气，皮外套可以吗」、「哦 太阳...啊原来是黄仁勋啊」，反应相当热烈。

此前，CJ ENM 已宣布黄仁勋将在访韩期间参与《刘QUIZ》录制，这也是他首次出演韩国及海外综艺节目。除了展现萤幕下亲民又幽默的一面外，他也将在节目中分享创立辉达的历程、公司成长故事，以及对 AI 时代发展趋势的观察与见解，让不少观众相当期待。节目将於10日晚间8点45分（韩国时间）播出。

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