《Running Man》黃光熙抱怨被劉在錫「拋棄」！吃醋喊：只帶著邊佑錫到處跑

黃光熙久違的出演《Running Man》，展現一如既往的直率口才～。

28日播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》中，展開了從朝鮮時代穿越到現代的兩班與奴婢，為了爭奪身分而展開激烈競爭的「珍貴新世界」競賽。

當天以嘉賓身分登場的黃光熙，打扮得比平時更加華麗。他開玩笑表示：「因為很久沒有上地上波節目了，大家看到我都很驚訝。」



見到他的池睿恩開心表示：「你變帥了。」黃光熙立刻接話：「那就請把我當演員一樣對待吧。」沒想到HAHA卻笑說：「只有任時完才有這種待遇。」一句話正中黃光熙的痛處。接著，池睿恩注意到黃光熙濃厚的眼妝，笑說：「你的眼妝比我還濃，真的太誇張了。」黃光熙則慌張回應：「一開始就在氣勢壓制我，真的太狠了。」

看到黃光熙後，劉在錫也開心地打招呼，並問道：「你不是說有一段時間不做綜藝了嗎？」梁世燦則開玩笑說：「聽說你得了『藝人病』，這個傳聞已經傳得沸沸揚揚了。」

對此，黃光熙坦承：「其實我真的很渴望人氣。」並表示：「最近走在路上，很多人都問我為什麼沒有上節目，還問我『是不是被劉在錫拋棄了？』」



接著他對劉在錫撒嬌抱怨：「你真的拋棄我了嗎？每天都只帶著像邊佑錫那樣的年輕弟弟到處跑。」委屈的發言也讓現場笑聲不斷。

劉在錫聽完忍不住大笑，再度追問他關於「藝人病」的傳聞。黃光熙也大方承認：「我也想像其他人一樣，過過名人的生活。那些熱門演唱會我都會親自去看，甚至還一路追到美國參加科切拉音樂節。」分享了自己那段活動空白期的行程。

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