金秀賢告贏了！公司公開警方文件謝粉絲：各位的信任與鼓勵，是他艱難時刻的最大力量

韓國男演員金秀賢與已故女星金賽綸的爭議風波又有最新進展！先前針對YouTube頻道「橫豎研究所」代表金世義提起的多項告訴，如今警方調查結果出爐，金世義已於6月4日正式被移送檢方，而且還是「羈押起訴」。

根據首爾江南警察署說明，金世義涉嫌違反《性暴力犯罪處罰等特例法》、名譽毀損等罪嫌。他過去在頻道中散布金秀賢曾與未成年時期的金賽綸交往，甚至指稱金秀賢方面因追討債務導致金賽綸輕生等虛假內容。

更誇張的是，警方認定金世義還利用AI技術，精細偽造金賽綸的聲音，製作成假新聞影片散播。法院先前以「有滅證及逃亡之虞」為由簽發拘留令，金世義方面雖提出異議聲請，但最終仍遭法院駁回。



金秀賢所屬經紀公司「Goldmedalist」4日正式發表聲明，除公布警方調查結果外，也特別向外界表達感謝。公司表示：「雖然金秀賢並非事件的直接當事人，但感謝那些代替他、在他遵循法律程序等待期間，長期為他發聲的大家。」同時也向親自採訪查明真相的記者，以及讓案件得以廣泛被知曉的所有人致謝。文末更向粉絲深情喊話：「真心感謝長期以來一直支持、陪伴金秀賢的粉絲們。各位的信任與應援，即使在艱難的時刻，也給了我們很大的力量。」

消息曝光後，許多粉絲紛紛在社群平台上力挺，直呼「正義雖然遲到但沒有缺席」、「金秀賢這段時間真的受太多委屈了」、「謝謝公司沒有放棄」等。至於金世義接下來將面臨何種司法判決，外界也將持續關注。



以下是 Gold Medalist（Gold Medalist）官方聲明全文：

大家好，這裡是 Gold Medalist。

關於金秀賢先生及本公司針對《橫豎研究所》代表金世義所提出的多起刑事告訴與檢舉案件，現將警方調查結果說明如下：

警方調查結果顯示，嫌疑人金世義涉嫌違反《資訊通信網利用促進及資訊保護等相關法律》（以虛假事實損害名譽）、違反《跟蹤犯罪處罰特例法》、違反《性暴力犯罪處罰特例法》（散佈以攝影器材所拍攝之影像等）、強制未遂罪以及恐嚇罪等多項罪名，均已獲得認定。警方考量案件情節重大，已將金世義以羈押狀態移送檢方偵辦。

雖然並非本案的直接當事人，但在金秀賢先生遵循法律程序等待結果期間，許多人長時間代替他發聲，對此我們深表感謝。



同時，我們也向為了查明事件真相而親自採訪、努力調查的相關人士，以及為讓案件實情得以廣為人知而共同付出的所有人，致上誠摯的謝意。

我們尤其感謝在看不見的崗位上默默盡責、始終依據證據與事實進行調查並揭露真相的偵查機關；也感謝司法機關對嫌疑人的羈押事宜作出了公正且嚴謹的判斷。

最重要的是，我們衷心感謝長期以來一直支持並陪伴金秀賢先生的所有粉絲。各位的信任與鼓勵，在艱難的時刻給予了他莫大的力量。

謝謝！

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