《醫到孤島愛上你》李宰煜入伍前透露委屈：因為已在訓練所，看不見觀眾們對作品的反應

為宣傳新電視劇作品《醫到孤島愛上你》的李宰煜來到主廚朴恩影YT頻道作客，他提到新作品《醫到孤島愛上你》開播之時他應該已經入伍在軍中，所以可能看不到觀眾們的反應，也坦言自己有綜藝恐懼症，參加完綜藝節目都會生病兩天，身體需要恢復。

主廚跟身高187公分的李宰煜站在一起更顯得非常嬌小。主廚說自己雖然曾在餐廳見過李宰煜本人，但為了不打擾他用餐，所以刻意裝作沒看見，甚至有餐廳員工想上前與李宰煜拍照，也被主廚阻止了，雖然自己也很想拍照但還是忍住了，李宰煜聽了大方表示非常願意合照，所以主廚邀請李宰煜能在入伍前再到餐廳用餐。



李宰煜也提到自己入伍日期是5月18日，所以電視劇播出時間是6月1日，所以他甚至看不到觀眾們對此作品的反應，對此李宰煜露出惋惜的眼神。李宰煜也關心主廚即將新婚的消息，不過主廚的婚禮日期就是他入伍前一天，李宰煜幽默地表示他會在剃頭的時候祝福主廚的。



朴恩影主廚也提到聽說李宰煜每拍一部作品就會換一瓶香水使用，李宰煜則表示，當他了解一個角色之後，就會去思考這角色的氣質所適合的味道應該是什麼，於是他會找尋一個合適的香味，就持續用那一瓶香水，拍攝時間久了，這樣也非常有辨識度，每一次到了片場，大家就會知道某某角色到了。



看見李宰煜熟練地處理龍蝦的樣子，主廚問他是否在家裡也會自己下廚？李宰煜表示雖然可以，但覺得有點麻煩，李宰煜甚至透露自己曾經上過料理課程，因為當時《拜託了冰箱》也是非常有人氣的節目，類似現在的《黑白大廚》，所以讓他想要學習料理，不過他自嘲沒有這方面的天賦。不過從鏡頭前李宰煜的刀工看來，還是有基本料理實力的。由李宰煜、辛

睿恩所主演的《醫到孤島愛上你》目前熱播中。



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