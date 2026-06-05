金秀贤告赢了！公司公开警方文件谢粉丝：各位的信任与鼓励，是他艰难时刻的最大力量

韩国男演员金秀贤与已故女星金赛纶的争议风波又有最新进展！先前针对YouTube频道「横竖研究所」代表金世义提起的多项告诉，如今警方调查结果出炉，金世义已於6月4日正式被移送检方，而且还是「羁押起诉」。

根据首尔江南警察署说明，金世义涉嫌违反《性暴力犯罪处罚等特例法》、名誉毁损等罪嫌。他过去在频道中散布金秀贤曾与未成年时期的金赛纶交往，甚至指称金秀贤方面因追讨债务导致金赛纶轻生等虚假内容。

更夸张的是，警方认定金世义还利用AI技术，精细伪造金赛纶的声音，制作成假新闻影片散播。法院先前以「有灭证及逃亡之虞」为由签发拘留令，金世义方面虽提出异议声请，但最终仍遭法院驳回。



金秀贤所属经纪公司「Goldmedalist」4日正式发表声明，除公布警方调查结果外，也特别向外界表达感谢。公司表示：「虽然金秀贤并非事件的直接当事人，但感谢那些代替他、在他遵循法律程序等待期间，长期为他发声的大家。」同时也向亲自采访查明真相的记者，以及让案件得以广泛被知晓的所有人致谢。文末更向粉丝深情喊话：「真心感谢长期以来一直支持、陪伴金秀贤的粉丝们。各位的信任与应援，即使在艰难的时刻，也给了我们很大的力量。」

消息曝光后，许多粉丝纷纷在社群平台上力挺，直呼「正义虽然迟到但没有缺席」、「金秀贤这段时间真的受太多委屈了」、「谢谢公司没有放弃」等。至於金世义接下来将面临何种司法判决，外界也将持续关注。



以下是 Gold Medalist（Gold Medalist）官方声明全文：

大家好，这里是 Gold Medalist。

关於金秀贤先生及本公司针对《横竖研究所》代表金世义所提出的多起刑事告诉与检举案件，现将警方调查结果说明如下：

警方调查结果显示，嫌疑人金世义涉嫌违反《资讯通信网利用促进及资讯保护等相关法律》（以虚假事实损害名誉）、违反《跟踪犯罪处罚特例法》、违反《性暴力犯罪处罚特例法》（散布以摄影器材所拍摄之影像等）、强制未遂罪以及恐吓罪等多项罪名，均已获得认定。警方考量案件情节重大，已将金世义以羁押状态移送检方侦办。

虽然并非本案的直接当事人，但在金秀贤先生遵循法律程序等待结果期间，许多人长时间代替他发声，对此我们深表感谢。



同时，我们也向为了查明事件真相而亲自采访、努力调查的相关人士，以及为让案件实情得以广为人知而共同付出的所有人，致上诚挚的谢意。

我们尤其感谢在看不见的岗位上默默尽责、始终依据证据与事实进行调查并揭露真相的侦查机关；也感谢司法机关对嫌疑人的羁押事宜作出了公正且严谨的判断。

最重要的是，我们衷心感谢长期以来一直支持并陪伴金秀贤先生的所有粉丝。各位的信任与鼓励，在艰难的时刻给予了他莫大的力量。

谢谢！

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