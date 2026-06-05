IVE 張員瑛通關「露臉0.1秒」就蓋回去？抱胸等護照、單手抽走…韓網狠罵：藝人病末期

韓國人氣女團IVE上月30日為出席在上海舉辦的活動，經由金浦國際機場準備出國，當天成員們的機場時尚堪稱「包緊緊」，每個人都戴著低壓帽和口罩，幾乎遮住整張臉。不過其中成員張員瑛在通關時的舉動，卻在網路上引發熱烈討論，直接衝上了熱搜第一的位置。

在出境過程中，張員瑛被機場人員要求脫下口罩和帽子以核對護照照片與本人是否相符。沒想到她只是「微微掀起」帽沿和口罩，不到一秒就立刻放下，讓不少網友傻眼：「這樣真的看得清楚嗎？」更令網友不滿的是她在接受查驗時雙手抱胸，等到對方遞回護照時，竟用單手「一把抽走」後迅速閃人。



논란중인 장원영 공항 태도



예의없다 vs 별걸로 다 억까이다



갈때 그냥 수고하세요라고 고개라도 까딱

인사라도 해주면좋았을텐데… pic.twitter.com/I3XfQYMFl2 — 캣츠파파 (@ceolmh3) June 4, 2026

這一系列舉動全被現場媒體拍個正著，影片曝光後立刻掀起正反論戰。有人狠批：「有必要這麼冷漠嗎？」、「這根本是『藝人病』末期了吧？」、「藝人是什麼了不起的官嗎？大家都要平等對待啊…張員瑛，謙虛一點吧」、「平常看她上節目就覺得公主病、藝人病很嚴重了，年輕又當紅，就以為人氣會永遠持續下去吧…雖然還小，但現在說什麼她也聽不進去吧」、「越紅越要謙虛，這道理不懂嗎？」、「病得不輕啊」、「藝人病晚期」等。但也有不少網友緩頰：「是不是大家想太多了？一個小動作也要放大解讀？」、「短短一段影片就要把一個人往死裡罵嗎」、「光看照片和影片很難斷定全部，也許她當天身體不舒服、也許之前發生了讓她不開心的事。但這種事情累積下去，不光是個人問題，還會影響到整個團體，希望她能注意一下」。



讓爭議越燒越烈的是同團成員GAEUL（秋天）同樣也戴著帽子和口罩，雖然也沒有完全脫下，但她不僅用「雙手」接過工作人員遞來的護照，甚至還微微點頭行禮後才離開。同一個團體、同一個場合，態度卻天差地別，立刻被網友拿出來做對比，直呼：「差距也太大了吧？」



這把火甚至燒到機場人員身上，有網友不滿指出，一般人要是沒脫帽或拿下口罩，早就被要求「徹底脫掉」，為何偏偏對藝人就這麼寬容？「明星是多了不起？」、「拜託一視同仁好嗎？」等留言紛紛出爐。

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